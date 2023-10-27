RusCable Insider #334
Обзор завода "ОПТЕН-КАБЕЛЬ", неделя фотоники и стрит-арт Россетей
Это девятый РИТМ-200, изготовленный предприятиями машиностроительного дивизиона Росатома для универсальных атомных ледоколов нового поколения.
«РИТМ-200 — это сердце атомного ледокола «Чукотка», который уже обретает свою окончательную форму на стапеле завода. Впереди еще очень много работы — погрузка парогенераторов и ряда оборудования, монтаж систем, а самое важное — подготовка заказа к спуску», — рассказал генеральный директор Балтийского завода Юрий Гордиенков.
Вес реактора составляет 147,5 т, высота — 7,3 м, диаметр — 3,3 м. Установка РИТМ-200 включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное ее преимущество — компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости.
«Это уже девятый реактор РИТМ-200, изготовленный предприятиями машиностроительного дивизиона Росатома для универсальных атомных ледоколов нового поколения. До конца года завершим работу над десятым, тем самым обеспечив энергией пять самых мощных атомоходов в мире», — сказал генеральный директор «Атомэнергомаша» (входит в Госкорпорацию «Росатом») Игорь Котов.
Источник: Медиа-центр АО «Атомэнергомаш»
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