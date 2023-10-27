Продукция АО "Контактор" на Форуме ЭТМ в Уфе

RusCable Insider #334
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9 ноября 2023 г. АО «Контактор» примет участие в Форуме электротехники и инженерных систем ЭТМ. Мероприятие пройдет в Уфе в выставочном комплексе «ЭКСПО».
На стендах «Контактора» №29 и №30 будет представлена продукция предприятия в области низковольтных автоматических выключателей и электроаппаратуры специального назначения.
Главное событие – это запуск нового продукта «Протон М» от завода АО «Контактор».
О новом продукте расскажет ведущий специалист Учебного центра Константин Юров на семинаре: «Протон М» – новое поколение воздушных автоматических выключателей от завода АО «Контактор» в секции «Системы распределения электроэнергии: компоненты и решения». Эксперт познакомит с новой разработкой: автоматическим выключателем «Протон М» (ВА50-45Про М) с улучшенными эксплуатационными и техническими характеристиками. При его разработке использован положительный опыт предыдущих серий «Протон» ВА50-45Про и внесены изменения, соответствующие актуальным требованиям проектов и потребностям российского рынка НКУ.
Форум электротехники и инженерных систем ЭТМ – одно из самых крупных мероприятий отрасли, которое собирает на одной площадке профессионалов электротехнического рынка и производителей продукции. Мероприятие адресовано техническим специалистам, проектировщикам, управленцам, службам закупок.
Насыщенная программа однодневного Форума ЭТМ позволит наглядно представить актуальное состояние российского рынка инженерных систем и узнать о лучших практиках в сфере закупок и автоматизации, что особенно важно в условиях адаптации предприятий к ситуации в отрасли.
График работы Форума: 9 ноября 2023 г. с 10:00 до 18:00
Адрес: Уфа, выставочный комплекс «ЭКСПО» (ул. Менделеева, 158)
Стенды «Контактор»: №№29, 30
Бесплатная онлайн-регистрация на сайте Форума ЭТМ: https://skills.etm.ru/
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