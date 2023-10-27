Японская строительная компания Daiwa разработала автомобильный навес, на котором можно будет размещать солнечные панели общей мощностью 5,1 киловатта (кВт). Верхняя площадка навеса длиной и шириной в 5,96 м и 5,14 м соответственно будет расположена на высоте в 2,36 м.

Навес, выполненный из стали, подходит для использования не только в частных домах и жилых комплексах, но также на складах, заводах и медицинских учреждениях. При этом генерируемое с помощью солнечных панелей электричество можно будет использовать для зарядки аккумуляторов гибридов и электромобилей, которые будут располагаться под навесом.

Стальной навес по своей форме напоминает верхнюю часть плавучей платформы для солнечных панелей, которая ранее была разработана консорциум во главе с инжиниринговой компанией Tractebel. Платформа состоит из «палубы» с четырьмя опорами, к которым снизу прикреплены понтоны, заполняемые водой. Понтоны после вывода платформы в море должны будут прикрепляться якорями к морскому дну, при этом палуба должна будет оставаться над водой на высоте в несколько метров. Это позволит минимизировать риск попадания морских волн на поверхность солнечных панелей, которые будут размещаться на «палубе».

Несмотря на различия, стальной навес от Daiwa и плавучая платформа от Tractebel расширяют возможности для использования автономных солнечных панелей. Этой цели способствует и разработка компании Barrel, представляющая собой фотогальваническую установку, которую можно транспортировать в бочке. Стандартный пакет состоит из солнечных модулей общей мощность 6 кВт, литиевых батарей емкостью 3,5 киловатт-часа (кВт*ч) и инвертора на 5,6 кВт, предназначенного для преобразования постоянного тока в переменный. Инновация уже нашла применение в странах и регионах, пострадавших от землетрясений, в том числе в Турции и области Эмилии-Романья на севере Италия.

Солнечные панели – наиболее популярный источник автономного энергоснабжения. По данным IRENA, глобальная мощность электростанций на ВИЭ, изолированных от общей сети, по итогам 2022 г. достигла 12,4 гигаватта (ГВт), из них 5,1 ГВт приходилось на фотогальванические установки, 1,8 ГВт – на малые гидроэлектростанции, а остальные 5,5 ГВт – на иные электрогенераторы на ВИЭ.