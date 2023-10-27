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Специалисты "ЗЭТО" посетили ПС 110 кВ "Каменка" в Пензенской области

27 октября 2023, 16:15 424 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ЗАО "ЗЭТО"
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Посещение ПС 110 кВ «Каменка» в Пензенской области является важным этапом технического сопровождения поставляемого оборудования на объекты энергетики для специалистов завода «ЗЭТО». Это посещение дает возможность понять особенности работы данной подстанции, оценить ее техническое состояние и выявить возможные проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации оборудования.

«Мы стремимся обеспечить наших клиентов надежным и эффективным оборудованием, поэтому важно иметь полное представление о конкретных условиях, в которых оно используется. Также это отличная возможность для нас обменяться опытом с представителями подстанции. В целом, посещение объекта энергетики помогает нам улучшить качество нашей работы и удовлетворить потребности наших клиентов», — рассказал Юрий Ткачев и.о. начальника отдела технического контроля.

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Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника 
ZETO
6.61

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