Посещение ПС 110 кВ «Каменка» в Пензенской области является важным этапом технического сопровождения поставляемого оборудования на объекты энергетики для специалистов завода «ЗЭТО». Это посещение дает возможность понять особенности работы данной подстанции, оценить ее техническое состояние и выявить возможные проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации оборудования.

«Мы стремимся обеспечить наших клиентов надежным и эффективным оборудованием, поэтому важно иметь полное представление о конкретных условиях, в которых оно используется. Также это отличная возможность для нас обменяться опытом с представителями подстанции. В целом, посещение объекта энергетики помогает нам улучшить качество нашей работы и удовлетворить потребности наших клиентов», — рассказал Юрий Ткачев и.о. начальника отдела технического контроля.