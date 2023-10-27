Узбекистан построит ГАЭС на 600 МВт

Компания «Узбекгидроэнерго» и China Southern Power Grid договорились о строительстве «Верхне-Пскемской» гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) мощностью 600 мегаватт (МВт). Проект стоимостью $1 млрд будет реализован в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Соответствующее соглашение было подписано в рамках третьего международного форума «Один пояс, один путь».

Обе компании в июле 2023 г. подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагал строительство трех гидроаккумулирующих электростанций: двух «Верхне-Пскемских» ГАЭС мощностью 200 МВт и 120 МВт соответственно, а также ГАЭС «Каратерен» на 500 МВт. Согласно меморандуму, все три ГАЭС должны были выйти на проектную мощность к 2030 г. Это должно было позволить генерировать 3 тераватт-часа (ТВт*Ч) электроэнергии в год, а также экономить 835 млн куб. м газа в год, обеспечивая тем самым значительное снижение парниковых выбросов.

Всего в Узбекистане действуют 50 ГЭС общей мощностью чуть более 2 гигаватт (ГВт). Правда, ни одна из них не относится к числу гидроаккумулирующих электростанций, которые, как правило, оснащены двумя резервуарами с большим перепадом высот: в часы низкого энергоспроса электроэнергия из общей сети используется для перекачки воды из нижнего резервуара в верхний, откуда вода сбрасывается в нижний резервуар утром и вечером, когда происходит рост нагрузки на сеть. ГАЭС тем самым позволяют эффективно использовать излишки электроэнергии, образующиеся в дневное и ночное время суток. Благодаря этому ГАЭС набирают все большую популярность: по данным Global Energy Monitor, на долю ГАЭС к маю 2023 г. приходилось 14% глобальной мощности действующих гидроэлектростанций, тогда как среди строящихся объектов этот показатель достиг 49%.

Гидроэлектростанции – третий по значимости источник электрогенерации в Узбекистане. По данным аналитического центра Ember, доля ГЭС в общей структуре выработки электроэнергии в стране в 2022 г. составила 8%, тогда как доля газовых и угольных теплоэлектростанций достигла 74% и 15% соответственно, а доля всех прочих источников – 3%. При этом для Узбекистана характерен стремительный рост энергоспроса: потребление электроэнергии в стране в период с 2011 по 2021 гг. выросло на 25% (с 49,2 ТВт*Ч до 61,7 ТВт*Ч).