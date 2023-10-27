Намечен план мероприятий по повышению надежности электроснабжения Усть-Алданского района в ходе рабочей поездки 26 октября 2023 года генерального директора ПАО «Якутскэнерго» Гаврила Алексеева в Борогонский РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро).

Рассмотрена возможность повышения уровня установки энергетического оборудования на подстанции 35/6 кВ «Ары-Тит», находящейся в зоне затопления паводковыми водами. Подстанция действует с 1972 года. От нее запитаны сёла Ары-Тит, Хоногор, Огородтах, музей-заповедник «Дружба» в Усть-Алданском районе и с. Дойду Мегино-Кангаласского улуса. Отмечена необходимость установки современного энергооборудования для повышения надёжности подстанции.

На ДЭС «Борогонцы» запланированы мероприятия по улучшению работы четырех ПАЭС - передвижных автоматизированных электростанций, которые запускаются для электроснабжения потребителей в период ремонтных и восстановительных работ.

Рассмотрена возможность строительства монтерской и теплого склада на производственной базе Борогонского РЭС.

В завершение рабочей поездки Гаврил Алексеев встретился с заместителем главы МР «Усть-Алданский улус (район)» Иннокентием Троевым для обсуждения положения дел в энергоснабжении района и перспективных вопросов.