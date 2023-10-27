«Россети Северный Кавказ» направили в Республику Дагестан два резервных источника снабжения электроэнергией общей мощностью 800 кВА. Оборудование будет использовано для обеспечения электроэнергией социально значимых учреждений и жилых кварталов во время плановых ограничений электроснабжения в городе Махачкале.

«Наши специалисты реализуют на энергообъектах технические мероприятия разного уровня сложности. Выполнение определенных ремонтных работ отнимает очень много времени. Также часто подрядные организации по разным причинам нарушают сроки введения энергообъектов в эксплуатацию. В подобных случаях на наиболее важных участках мы будем использовать резервные источники электроснабжения», – рассказал главный инженер филиала «Дагэнерго» Андрей Калаушин.

Напомним, специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» продолжают модернизацию электросетевого хозяйства города Махачкалы. Новые энергообъекты заменят выработавшее ресурс оборудование.



Всего до конца текущего года энергетики заменят на новые 22 кабельные линии электропередачи общей протяженностью 66,3 км. В приоритетный перечень включены самые «проблемные» энергообъекты столицы региона. К работам привлечены сразу семь подрядных организаций.



Кроме того, оперативно-ремонтные бригады проведут на участке ремонт 46,5 км воздушных линий электропередачи. Специалисты заменят почти 700 дефектных опор и ветхий провод на самонесущий изолированный (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его применение позволяет снизить потери электроэнергии, эксплуатационные и ремонтные затраты.



Также в перечне запланированных мероприятий – ремонт 72 трансформаторных пунктов с заменой 128 трансформаторов.