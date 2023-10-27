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"Россети Северный Кавказ" повысили надежность электроснабжения почти 9 тысяч жителей Ставрополья

27 октября 2023, 16:30 410 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» повысили системную надежность линейных объектов в Новоалександровском и Красногвардейском округах края.

В рамках ремонтной программы специалисты провели капитальный ремонт воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ «Расшеватская – Горьковская». ЛЭП обеспечивает электроэнергией порядка семи тысяч жителей станицы Расшеватская и поселка Горьковский, а также крупное сельхозпредприятие Новоалександровского округа – АО «Русь», занимающееся выращиванием овощных, зерновых и масличных культур.

Работы по повышению надежности электроснабжения потребителей выполнены и в Красногвардейском округе края. Здесь энергетиками проведен капитальный ремонт линии электропередачи 35 кВ «Дмитриевская – Родыки», которая обеспечивает электроэнергией отдаленное село Родыки с населением 1,8 тысячи жителей.

Суммарно на этих энергообъектах специалисты Новотроицких электрических сетей установили почти 700 новых изоляторов, заменили более десяти дефектных опор.

«Подготовка электросетевого комплекса Ставрополья к зиме близится к завершению. На сегодняшний день филиал выполнил более 95 % запланированных работ, которые обеспечат успешное прохождение осенне-зимнего периода», – отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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