Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» повысили системную надежность линейных объектов в Новоалександровском и Красногвардейском округах края.

В рамках ремонтной программы специалисты провели капитальный ремонт воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ «Расшеватская – Горьковская». ЛЭП обеспечивает электроэнергией порядка семи тысяч жителей станицы Расшеватская и поселка Горьковский, а также крупное сельхозпредприятие Новоалександровского округа – АО «Русь», занимающееся выращиванием овощных, зерновых и масличных культур.

Работы по повышению надежности электроснабжения потребителей выполнены и в Красногвардейском округе края. Здесь энергетиками проведен капитальный ремонт линии электропередачи 35 кВ «Дмитриевская – Родыки», которая обеспечивает электроэнергией отдаленное село Родыки с населением 1,8 тысячи жителей.

Суммарно на этих энергообъектах специалисты Новотроицких электрических сетей установили почти 700 новых изоляторов, заменили более десяти дефектных опор.