Участники наблюдательного совета ТОР «Забайкалье» под председательством губернатора Забайкальского края Александра Осипова и при участии первого заместителя Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомеда Гусейнова, представителей Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), правительства Забайкальского края, федеральных и региональных органов власти утвердили правила конкурсного отбора застройщиков, которые смогут участвовать в реализации программы «Дальневосточный квартал» в городе Чите.

Под комплексную жилую застройку в черте Читы выделены более 36,7 га. До 2033 года здесь будет поэтапно возведено 220 тыс. кв. м жилья, из них не менее 44 тыс. кв. м от общей площади квартир застройщик предоставит к выкупу для социальных нужд. Комплексная застройка также должна включать социальную инфраструктуру. Первые этажи жилых домов займут коммерческие помещения – магазины, кафе, аптеки и объекты бытового обслуживания. Причем ввод в эксплуатацию первой очереди строительства – в объеме 27,5 тыс. кв. м– должен состояться не позднее декабря 2026 года.

Согласно утвержденной конкурсной документации, в числе требований, предъявляемых к участникам, – наличие соответствующего опыта и строительство многоквартирных домов за последние пять лет площадью не менее 220 тыс. кв. м.

Как отметил первый замминистра Минвостокразвития России Гаджимагомед Гусейнов, условия программы «Дальневосточный квартал» и меры государственной поддержки помогут застройщику своевременно реализовать инвестиционный проект и обеспечить горожан современным и комфортным жильем.

«Широкий набор налоговых льгот и административных преференций, который получит застройщик благодаря присвоению статуса резидента территории опережающего развития (ТОР), в том числе землю, инженерную инфраструктуру и сниженные в три раза страховые платежи, помогут ему быстрее приступить к реализации проекта и выполнить взятые на себя обязательства. Дополнительно инвестор также сможет воспользоваться сокращенными процедурами согласования и утверждения документации по планировке территории, получением заключения экспертизы и разрешения на ввод в эксплуатацию. В итоге, это поможет решить вопросы строительства в больших объемах доступного по цене и достойного по качеству современного жилья в нашем краевом центре», - подчеркнула директор ООО «КРДВ Забайкалье» Дина Архипенко.

Сбор заявок от участников конкурса продлится до 1 декабря 2023 года. Результаты конкурса будут подведены в декабре 2023 года, по итогам заседания конкурсной комиссии.

Напомним, в рамках программы «Дальневосточный квартал» уже проведены конкурсы и отобраны победители в городах Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Биробиджан и Корсаков. Благодаря этой работе к 2030 году на всей территории Дальнего Востока дополнительно появится более 2 миллионов квадратных метров комфортного жилья с созданием комфортной городской среды.

Прием заявок осуществляется почтовой и (или) курьерской связью либо путем личного вручения по адресу: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 15, каб. 11.

Подробная информация об участии в конкурсе размещена на сайте КРДВ.