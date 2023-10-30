Энергетики филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» значительно повысили надежность и качество электроснабжения посёлка Советский в городе Астрахани. Основной объем работ пришелся на замену старых опор и неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП), обладающий высокими техническими характеристиками.

Улучшения системы распределительных сетей коснулись почти каждой улицы микрорайона. Так, только на улицах Песчаная и Тракторная энергетики заменили и привели в нормативное состояние почти 20 опор, смонтировали новые траверсы и изоляторы. В целом, в посёлке Советский только за 2023 год энергетики установили более 60 новых опор ЛЭП и заменили свыше 1 000 метров старого провода на новый, в том числе более надежный, долговечный и безопасный СИП.

Для предупреждения нарушения электроснабжения потребителей из-за падения деревьев и веток на провода воздушных линий, энергетики расчистили древесно-кустарниковую растительность в охранных зонах ЛЭП.

В связи с активным развитием данного микрорайона вопросы повышения надежности электроснабжения посёлка находятся в центре внимания региональных властей и астраханских энергетиков: численность населения этой окраинной территории приближается к 6,5 тысячам, идёт плотная застройка частными домовладениями и развивается сопутствующее малое и среднее предпринимательство.