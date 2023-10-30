Новая автомобильная эстакада появится на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Заключен государственный контракт с подрядной организацией на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и проведение строительно-монтажных работ. Протяженность новой эстакады составит почти 600 метров, а ширина — 28 метров. Реализовать проект планируется летом 2026 года», – сказал Андрей Бочкарёв.

Благодаря эстакаде увеличится пропускная способность шоссе Энтузиастов, Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда. Специалисты также проложат и реконструируют 3,16 км дорог.

«Проект предусматривает строительство нового подземного пешеходного перехода с двумя лестничными сходами длиной 89 метров в районе дома № 2 на Магнитогорской улице, перекладку коммуникаций и благоустройство территории площадью около 4 га», – добавил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что это улучшит транспортную доступность района Ивановское.