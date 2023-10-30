Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Эстакаду построят на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда

30 октября 2023, 14:00 473 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: stroi.mos.ru

Новая автомобильная эстакада появится на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Заключен государственный контракт с подрядной организацией на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и проведение строительно-монтажных работ. Протяженность новой эстакады составит почти 600 метров, а ширина — 28 метров. Реализовать проект планируется летом 2026 года», – сказал Андрей Бочкарёв.

Благодаря эстакаде увеличится пропускная способность шоссе Энтузиастов, Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда. Специалисты также проложат и реконструируют 3,16 км дорог.

«Проект предусматривает строительство нового подземного пешеходного перехода с двумя лестничными сходами длиной 89 метров в районе дома № 2 на Магнитогорской улице, перекладку коммуникаций и благоустройство территории площадью около 4 га», – добавил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что это улучшит транспортную доступность района Ивановское.

 

Обсудить на форуме
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
22.01.2019
В фокусе: полимеры для производства кабельно-проводниковой продукции. Портал RusCable.Ru посетит выставку Интерпластика 
04.08.2023
Учёные ПНИПУ и УрО РАН создали "умные" полимеры, которые защитят металлы от коррозии
24.05.2022
﻿RusCable Insider #267 - LAN жив, как понять "Транснефть", полимеры "МЕТАКЛЭЙ" и импортозамещающий "отрицательный рост" рынка
30.10.2023
На конференции "Электроэнергетика глазами молодежи" обсудили способы покрытия прогнозируемого энергодефицита в Иркутской области
13.11.2018
Полимеры с высокими эксплуатационными характеристиками
Другие новости рубрики Контракты
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно