25 октября 2023 года на площадку сооружения АЭС «Эль-Дабаа» в Арабской Республике Египет (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») было успешно доставлено устройство локализации расплава (УЛР, «ловушка расплава») для энергоблока № 2. Это один из важнейших элементов пассивной системы безопасности АЭС «Эль-Дабаа», который входит в состав современных атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+.

Партия груза, содержащая три основных компонента ловушки расплава, была отправлена из Российской Федерации 17 октября 2023 года. Общий вес груза составил 455 т, груз был доставлен досрочно.

«Сегодня состоялось очередное ключевое событие для нашего проекта — на площадку сооружения АЭС «Эль-Дабаа» прибыло второе крупногабаритное технологическое оборудование. В начале октября начался монтаж устройства локализации расплава на первом энергоблоке, а после прохождения входного контроля вторая «ловушка» будет установлена в проектное положение, это произойдет до конца года. Слаженная работа генподрядчика, заказчика и подрядных организаций помогают нам строить самую безопасную АЭС в мире и достигать новых успехов в нашем большом международном проекте», — сказал вице-президент АО «АСЭ» — директор проекта по сооружению АЭС «Эль-Дабаа» Алексей Кононенко.

Источник: Управление коммуникаций Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»