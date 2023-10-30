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Немецкий 50Hertz заключил рамочные договоры в рамках проектов сооружения семи HVDC соединений пропускной способностью по 2 ГВт

30 октября 2023, 15:45 448 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"
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Немецкий системный оператор 50Hertz заключил рамочные договоры с датской компанией NKT и компанией Prysmian Power Link* – ведущими поставщиками кабельных систем для энергетики и телекоммуникаций – на изготовление, поставку и прокладку КЛ в рамках проектов сооружения HVDC соединений в Северном и Балтийском морях. Совокупная стоимость договоров составила около €4,6 млрд.

В соответствии с заключенными 50Hertz договорами будут проложены КЛ суммарной протяженностью около 3500 км для 7 HVDC соединений напряжением 525 кВ и пропускной способностью 2 ГВт каждое. В объем работ по заключенным договорам входят проектирование, производство и поставка КЛ, а также все работы по прокладке КЛ в море и на материке.

NKT будет отвечать:

  • за строительство подводных КЛ для HVDC соединения OstWind 4 у о. Рюген в Балтийском море и для искусственного энергетического острова Борнхольм, проект сооружения которого реализуется 50Hertz совместно с датским системным оператором Energinet;
  • за строительство подводных КЛ для HVDC соединения LanWin6 в Северном море;
  • за строительство КЛ для наземного HVDC соединения NordOstLink+ между коммунами Пёшендорф (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) и КляйнРоган (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания);
  • за строительство КЛ для HVDC соединения SuedOstLink+, которое пройдет от коммуны Кляйн-Роган (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания) до г. Вольмирштедт, близ Магдебурга (федеральная земля Саксония-Анхальт) – точки подключения к HVDC соединению SuedOstLink, строительство которого уже началось.

Суммарная стоимость договоров, заключенных NKT, составляет €3,5 млрд.

Prysmian Power Link будет отвечать:

  • за строительство подводных КЛ для подключения к HVDC соединению LanWin3 в Северном море;
  • за строительство наземной КЛ для восточного участка соединения NordOstLink (от ПС Heide в Шлезвиг-Гольштейне), которая будет проходить преимущественно по тому же маршруту, что и HVDC соединение NordOstLink+.

Начало выполнения работ по заключенными 50Hertz договорам запланировано в 2025 г., а окончание работ – в 2030 г. Кроме того, 50Hertz планирует дополнительно заключить договоры с теми же подрядчиками на прокладку КЛ общей протяженностью 2700 км в рамках других проектов строительства.

Официальный сайт 50Hertz

* Дочерняя компания итальянской Prysmian Group

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Метки: NKT, 50Hertz, Prysmian, HVDC
Отрасль: Электроэнергетика 

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