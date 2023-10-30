RusCable Insider #335
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Немецкий системный оператор 50Hertz заключил рамочные договоры с датской компанией NKT и компанией Prysmian Power Link* – ведущими поставщиками кабельных систем для энергетики и телекоммуникаций – на изготовление, поставку и прокладку КЛ в рамках проектов сооружения HVDC соединений в Северном и Балтийском морях. Совокупная стоимость договоров составила около €4,6 млрд.
В соответствии с заключенными 50Hertz договорами будут проложены КЛ суммарной протяженностью около 3500 км для 7 HVDC соединений напряжением 525 кВ и пропускной способностью 2 ГВт каждое. В объем работ по заключенным договорам входят проектирование, производство и поставка КЛ, а также все работы по прокладке КЛ в море и на материке.
NKT будет отвечать:
Суммарная стоимость договоров, заключенных NKT, составляет €3,5 млрд.
Prysmian Power Link будет отвечать:
Начало выполнения работ по заключенными 50Hertz договорам запланировано в 2025 г., а окончание работ – в 2030 г. Кроме того, 50Hertz планирует дополнительно заключить договоры с теми же подрядчиками на прокладку КЛ общей протяженностью 2700 км в рамках других проектов строительства.
Официальный сайт 50Hertz
* Дочерняя компания итальянской Prysmian Group
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