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RusCable Review - Кабельный ниндзя Сергей Гулков (РЭС/ Alroc). Работать как Overlocker на 300%!

30 октября 2023, 15:53 557 Время чтения ≈ < минуты
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Что значит работать как ниндзя на кабельном рынке? Почему к АО "РЭС" сейчас возвращаются те партнеры, с которыми компания давно не работала? Зачем покупать самый дорогой инструмент для разделки кабеля, и что значит работать как Overlocker на 300%? Интервью в формате RusCable Review с генеральным директором компании АО "РЭС" Сергеем Гулковым, членом Ассоциации "Электрокабель" и бренд-амбассадором и официальным представителем инструмента для разделки кабеля Alroc.

АО "РЭС" - рейтинг RusCable Trust Level 10 из 10! 

Cергей Гулков в отраслевой соцсети "Переменка"

Обсуждают на форуме (25)
Метки: RusCable Review, РЭС, АЛРОК, ALROC
Отрасль: Кабельная промышленность 

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