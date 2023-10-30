Что значит работать как ниндзя на кабельном рынке? Почему к АО "РЭС" сейчас возвращаются те партнеры, с которыми компания давно не работала? Зачем покупать самый дорогой инструмент для разделки кабеля, и что значит работать как Overlocker на 300%? Интервью в формате RusCable Review с генеральным директором компании АО "РЭС" Сергеем Гулковым, членом Ассоциации "Электрокабель" и бренд-амбассадором и официальным представителем инструмента для разделки кабеля Alroc.

АО "РЭС" - рейтинг RusCable Trust Level 10 из 10!

Cергей Гулков в отраслевой соцсети "Переменка"