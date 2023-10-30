Марат Хуснуллин: На мосту через Волгу на М-12 уложили асфальт

На самом протяжённом сооружении трассы М-12 «Восток» – мосту через реку Волгу – завершилась укладка последних метров асфальтобетона, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Мост через Волгу находится на восьмом этапе М-12, который проходит по территории Республики Татарстан. В августе на мосту завершили надвижку пролётного строения, что дало возможность пройти по нему пешком. Теперь же уложили полностью асфальтовое покрытие. В целом реализация всего этапа ведётся ускоренными темпами. На участке протяжённостью чуть более 70 км дорожники уложили свыше 1 млн т асфальтобетона. Рассчитываем, что первые машины смогут проехать по мосту через Волгу уже в декабре – одновременно с открытием всей М-12 “Восток” от Москвы до Казани», – сказал Марат Хуснуллин.