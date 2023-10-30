Марат Хуснуллин: На мосту через Волгу на М-12 уложили асфальт

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На самом протяжённом сооружении трассы М-12 «Восток» – мосту через реку Волгу – завершилась укладка последних метров асфальтобетона, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.
«Мост через Волгу находится на восьмом этапе М-12, который проходит по территории Республики Татарстан. В августе на мосту завершили надвижку пролётного строения, что дало возможность пройти по нему пешком. Теперь же уложили полностью асфальтовое покрытие. В целом реализация всего этапа ведётся ускоренными темпами. На участке протяжённостью чуть более 70 км дорожники уложили свыше 1 млн т асфальтобетона. Рассчитываем, что первые машины смогут проехать по мосту через Волгу уже в декабре – одновременно с открытием всей М-12 “Восток” от Москвы до Казани», – сказал Марат Хуснуллин.
По словам председателя правления ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко, на мосту продолжаются активные строительные работы.
«Сейчас на объекте мостовики заняты установкой металлического барьерного ограждения. Далее им предстоит выполнить монтаж систем наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки. На всём протяжении восьмого этапа идут активные работы по монтажу опор освещения, металлического барьерного ограждения, устройству шумозащитных экранов», – сказал Вячеслав Петушенко.
Длина моста через Волгу составляет порядка 3,4 км, ширина – 25 м. На 37 м от воды сооружение поднимают 28 опор. Общий вес металлоконструкций составляет 45 тыс. т.
Строительство трассы М-12 «Восток» ведётся в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».
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