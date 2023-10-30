Специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» приступили к установке комплектных трансформаторных подстанций (КТП) для электроснабжения двух объектов сотовой связи в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.

КТП устанавливаются на разъезде Закадычное и в селе Камышевка. Запитаны они будут от двух подстанций 35/10 кВ. Также энергетикам предстоит построить четыре участка воздушных линий электропередачи 0,4 и 10 кВ. Все работы по технологическому присоединению к электросетевой инфраструктуре сотовых станций планируется выполнить до конца января 2024 года. Суммарная предоставленная мощность составит 15 кВт.

Ростовская область принимает участие в программе устранения цифрового неравенства в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура». Она направлена на обеспечение качественной сотовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом населенных пунктов, в которых проживают от 100 до 500 человек. Общая численность населения Закадычного и Камышевки составляет более 260 человек.