Авторы и источники / Правообладателям Новое сооружение заменит плавучий док «Сухона», построенный в 1980 г. / ПО «Севмаш»

Крупнейший судостроительный завод России «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Северодвинске построит новый плавучий док для вывода атомных подводных лодок из эллингов и их спуска на воду. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе корпорации. Сооружение заменит плавучий док «Сухона» грузоподъемностью 25 000 т, построенный в 1980 г.

В пресс-службе «Севмаша» добавили, что новый док будет готов к эксплуатации в 2025 г. На предприятии не раскрывают грузоподъемность сооружения. Источник «Ведомостей», близкий к ОСК, говорит что она составит около 30 000 т. Он добавил, что новый док «Севмаша» – только часть госпрограммы по перевооружению верфей. Новые сухие доки также будут построены для «Северной верфи» (Санкт-Петербург), «Янтаря» (Калининград), Севастопольского морского завода. Источник оценивает стоимость строительства сухого дока «Севмаша» примерно в 5 млрд руб.

«Почти все плавучие доки, которые сейчас эксплуатируются на российских верфях, были построены на Херсонском судостроительном заводе еще во времена СССР. “Сухона” активно используется и давно дышит на ладан: “Севмаш” остается лидером в стране по доковым спускам», – говорит другой источник «Ведомостей» на одном из судостроительных предприятий Санкт-Петербурга. По его словам, плавучий док на «Янтаре» также очень старый и тоже требует замены.

«Ведомости» направили запросы в ОСК и Минпромторг.

В мае 2023 г. ОСК сообщала, что «Северная верфь» заключила контракт с Южным центром судостроения и судоремонта (ЮЦСС, также входит в ОСК) на строительство плавучего дока проекта 24012 грузоподъемностью 25 000 т. Сумма контракта не раскрывалась.

«Северной верфи» нужно будет подготовить под него инфраструктуру – клетки, или так называемые лапы, куда будет садиться док во время погружения в воду. Корабль выкатывается из стапеля на плавучий док, он погружается в воду на эти клетки, после чего пароход выходит в море», – объясняет источник на судостроительном предприятии Петербурга.

«Северная верфь» специализируется на надводных боевых кораблях для Минобороны — корветах и фрегатах. В рамках первого этапа рыболовных инвестквот («квот под киль») завод получил крупный заказ на серию рыболовных судов. Источник, близкий к ОСК, говорит, что сооружение нового дока нужно для строительства и спуска на воду среднетоннажных грузовых судов. «Задачу по диверсификации производства никто не снимает», – подчеркивает он.

А в сентябре на выставке «Нева» «Янтарь» подписал контракт с рыбинским судостроительным заводом «Вымпел» (входит в ОСК) на строительство конструкций для ремонтного плавдока на 10 000 т. «Вымпел» изготовит и соберет секции для дока, после чего их по воде перевезут в Калининград.

Технический проект для каждого из этих доков выполнило ЦМКБ «Алмаз».

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что с учетом высокой востребованности производственных мощностей строить новые плавдоки «нужно как можно быстрее». При этом строительство для Севастопольского морского завода может быть отложено с учетом продолжения боевых действий в регионе и рисков нанесения ущерба сооружению. Эксперт считает текущее распределение работ по созданию плавдоков по заводам ОСК логичным и закономерным.