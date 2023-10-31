Минэнерго прогнозирует рост потребления электроэнергии по ОЭС Северо-Запада на текущий отопительный сезон на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Евгений Грабчак сообщил на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Северо-Западного федерального округа к прохождению отопительного сезона 2023 – 2024 годов.

«Северо-Западный округ активно развивается, на территории регионов реализуются крупные промышленные и топливно-энергетические проекты, о чём свидетельствует динамика потребления электроэнергии. ТЭК СЗФО демонстрирует готовность к прохождению отопительного сезона», – отметил замминистра.

Евгений Грабчак рассказал о работе распределительного сетевого комплекса в отдельных регионах Северо-Запада, где в последнее время происходило нехарактерное воздействие неблагоприятных погодных явлений.

«В первую очередь это касается Архангельской, Псковской и Новгородской областей, а также Республики Карелия. Для этих регионов разработаны и уже реализуются программы повышения надёжности. Благодаря в том числе такой мере, распредсетевой комплекс показывает большую устойчивость», – сказал он.

Замминистра также затронул вопрос консолидации территориальных сетевых организаций (ТСО). «На территории СЗФО функционирует порядка 108 ТСО, к 2025 году должно остаться 57», – отметил он. Также, добавил Евгений Грабчак, в регионе достаточно активно ведётся работа по выявлению бесхозных объектов.

Замглавы Минэнерго подчеркнул, что в зоне особого внимания находится вопрос обеспечения надёжного функционирования Калининградской энергосистемы. По его словам, в условиях изолированной работы в регионе проведены мероприятия по строительству генерации, по усилению связи, а также по газоснабжению.

«Ежегодные испытания подтверждают технологическую готовность Калининградской энергосистемы к работе в изолированном режиме, – заявил Евгений Грабчак. – В прошлом году успешно прошли аналогичные испытания системы газоснабжения области. Считаем необходимым продолжать проводить указанные мероприятия на системной основе».

Евгений Грабчак также уделил внимание вопросам, связанным с централизованным теплоснабжением регионов. Необходимо, подчеркнул он, ответственно выполнять все поручения Президента по обеспечению надёжности и безопасности функционирования систем теплоснабжения, а также мероприятия по актуализации схем теплоснабжения.

«Отсутствие утверждённой и актуализированной схемы теплоснабжения приводит к невозможности принятия оптимальных инвестиционных решений, а также к затягиванию сроков определения единой теплоснабжающей организации, а главное – к снижению надёжности и качества теплоснабжения потребителей. Руководителей регионов прошу активизировать данную работу и держать её на личном контроле», – сказал Евгений Грабчак.

Кроме этого, замминистра подчеркнул важность повышения платёжной дисциплины в регионе для проведения ремонтной программы.