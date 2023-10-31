По данным системного оператора Бельгии Elia, получено разрешение природоохранных органов на строительство фундамента для первого в мире искусственного энергетического острова – Princess Elisabeth Island (PEI). Фундамент PEI – 23 бетонных кессона, заполненных песком (каждый длиной около 60 м, шириной 30 м и высотой 30 м) – будет сооружаться на территории Verbrugge Zeeland Terminals в Влиссенгене.

Искусственный энергетический остров будет построен в центре зоны, выделенной под строительство шельфовой ветровой генерации в бельгийской части Северного моря – Princess Elisabeth zone (PEZ) – примерно в 45 км от побережья Бельгии. Площадь PEI составит около 6 гектаров. На острове будет размещена почти вся инфраструктура для передачи электроэнергии, используемая для подключения к бельгийской энергосистеме шельфовой ветровой генерации (мощностью до 3,5 ГВт) и будущих электрических соединений. Для подключения новых шельфовых ВЭС к бельгийской высоковольтной сети потребуется проложить 300 км КЛ переменного тока и 60км КЛ постоянного тока. Также планируется построить небольшую гавань и вертолетную площадку для доставки обслуживающего персонала. Буксировка и установка фундамента PEI запланирована на лето 2024 г. и 2025 г., а завершение строительства энергетического острова – к середине 2026 г.

PEI станет ключевым элементом в раскрытии потенциала Северного моря для строительства шельфовой ветровой генерации и связующим звеном между шельфовыми ВЭС и наземной высоковольтной сетью. Энергетический остров также станет первым элементом европейской шельфовой электрической сети и центральным связующим узлом для будущих трансграничных «гибридных» соединений с Великобританией (Nautilus) и Данией (TritonLink), которые будут обеспечивать не только обмены между странами, но и выдачу электроэнергии, выработанной ветровой генерацией, которая будет построена в Северном море.

Бельгийский консорциум TM EDISON, в составе бельгийской компании Jan De Nul и немецкой компании DEME, уже приступил к подготовке площадки в Влиссингене под строительство бетонных кессонов. Тем временем, Elia в сотрудничестве с экспертами из государственных и частных учреждений, университетов и неправительственных организаций, проводит исследования, направленные на то, чтобы оптимально интегрировать инфраструктуру энергетического острова в морскую среду. На основе этих исследований будут сформулированы конкретные меры, которые планируется опубликовать в конце этого года и в конечном итоге интегрировать в проект строительства PEI.

Официальный сайт Elia