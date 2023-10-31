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Ростех усовершенствовал производство оптического волокна

31 октября 2023, 14:45 611 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Ростех
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rostec.ru

Фото: rostec.ru

Эксперты холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех модернизировали оборудование для производства оптического волокна. Это позволило создать образцы с усовершенствованными характеристиками, которые обеспечивают высокое качество передачи сигнала. Улучшенные изделия могут быть использованы в коммуникационных системах квантовой связи в различных отраслях. 

Исследованием занимались специалисты Государственного оптического института им. С.И. Вавилова (НПО ГОИ). Они усовершенствовали вытяжную башню производственной линии и ее комплектующие, а также выявили оптимальные режимы вытягивания закрученных микроструктурированных оптических волокон. В результате на производственных линиях были установлены наиболее благоприятные условия: температура в печи, скорость вытяжки, вращения, давления и другие. 

«Разрабатываемые оптические волокна являются достаточно сложной, с точки зрения практической реализации, структурой. Модернизация производства уже доказала свою эффективность – нам удалось изготовить серию опытных образцов с высокоинтенсивной продольной закруткой 790 оборотов на метр. При этом новая технология позволит создавать волокно с экстремально наведенной закруткой до 1000 оборотов на метр, что значительно улучшит качество передачи сигнала», – отметил временный генеральный директор НПО ГОИ Кирилл Самсонов

Кварцевые закрученные микроструктурированные оптические волокна представляют интерес для целого ряда практических применений в различных областях волоконной оптики и фотоники и могут использоваться в качестве сенсоров волоконно-оптических датчиков для регистрации механических воздействий, магнитного поля электрического тока, как модовые фильтры и т.д. Оптические волокна отличаются качеством передачи сигнала, имеют особые оптические и механические характеристики, поэтому могут применяться в коммуникационных системах квантовой связи для генерации и передачи орбитальных угловых моментов. 

Об успешной модернизации оборудования эксперты рассказали на Всероссийской Диановской конференции по волоконной оптике. 

НПО ГОИ – многопрофильный институт, занимающийся развитием научно-технического потенциала в оптическом материаловедении, а также разработкой и выпуском наукоемкой технической продукции – оптических бесцветных и цветных стекол, моно- и поликристаллов, оптических волокон и изделий.

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Метки: ИННОВАЦИИ, РАЗРАБОТКИ, ОПТОВОЛОКНО, ШВАБЕ, РОСТЕХ, НПО ГОИ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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