Группа «Россети» завершила подготовку сетевой инфраструктуры на северо-западе России к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов. Все необходимые мероприятия реализованы в срок и в полном объеме. Об этом Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов доложил на федеральном штабе, который в Санкт-Петербурге провел Заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Финансирование ремонтной программы в макрорегионе выросло на 18% к уровню 2022 года – до 11,7 млрд рублей. В физическом выражении объемы работ также увеличились. В том числе энергетики отремонтировали 6,8 тыс. км линий электропередачи и 8,7 тыс. единиц оборудования, расчистили почти 36 тыс. гектаров трасс ЛЭП.

По состоянию на 31 октября, программа выполнена на 103%. Запасы оборудования и комплектующих сформированы. Обеспечена готовность более 1,3 тыс. аварийно-восстановительных бригад и 861 резервного источника питания общей мощностью 113 МВт.

Для семи регионов СЗФО, где существуют серьезные риски нарушений электроснабжения, «Россети» разработали отдельные Программы повышения надежности. Минэнерго России согласованы первоочередные мероприятия по Псковскому, Новгородскому, Архангельскому и Карельскому филиалам дочерней компании «Россети Северо-Запад». Планируется финансирование с привлечением средств федерального бюджета.

Объем инвестиционной программы Группы в СЗФО в 2023 году составляет более 70 млрд рублей. Энергетики введут 3,9 тыс. км новых линий электропередачи и 2,7 тыс. МВА новой трансформаторной мощности. Крупнейшие проекты – реконструкция центра питания 220 кВ «Шангалы», которая обеспечивает электроснабжение юга Архангельской области, установка нового силового оборудования на подстанции 330 кВ «Юго-Западная» в Новгородской области, модернизация сетей 10–110 кВ в Республике Карелия, Вологодской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге.

На территории 10 субъектов СЗФО работают филиалы ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада и МЭС Центра, компании «Россети Северо-Запад», «Россети Ленэнерго» и «Россети Янтарь». Под управлением находятся 71,9 тыс. подстанций и трансформаторных подстанций общей мощностью 107,4 тыс. МВА, а также 292,8 тыс. км линий электропередачи.