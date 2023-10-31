«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Владимирская» в Ямало-Ненецком автономном округе. Питающий центр задействован в электроснабжении второго по величине города ЯНАО – Ноябрьска. На повышение надежности электроснабжения более 100 тысяч жителей арктического региона компания направила 5,2 млн рублей.

Для безопасного и эффективного использования ключевого силового оборудования подстанции – трансформаторов – энергетики выполнили ремонт двух маслоприемных устройств, а также осуществили замену маслосборной емкости. Для проведения технических работ компания задействовала тяжелую спецтехнику, в том числе подъемный кран, экскаватор и бурильно-сваебойную машину.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке энергокомплекса ЯНАО к отопительному сезону. При проведении работ используются технические решения, адаптированные к особенностям территорий Крайнего Севера. Ремонт питающего центра 110 кВ «Владимирская» позволил повысить надежность электроснабжения более 100 тысяч жителей и социально значимых объектов города Ноябрьска.