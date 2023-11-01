Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Для газификации поселений Байкала построят комплекс сжижения природного газа

1 ноября 2023, 17:30 418 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАСС

Комплекс сжижения природного газа для автономной газификации центральной экологической зоны Байкальской природной территории планируется построить в Иркутской области. Это предусмотрено соглашением о социально-экономическом сотрудничестве, которое на XII Петербургском международном газовом форуме подписали губернатор региона Игорь Кобзев и генеральный директор ООО «Газпром гелий сервис» Любовь Бриш.

Газификация является экологичной альтернативой угольным теплоисточникам, которыми сейчас отапливаются поселения на берегах Байкала.

«Документ направлен на развитие комплексной инфраструктуры производства, хранения, транспортировки и потребления сжиженного природного газа на территории Иркутской области. В рамках реализации соглашения компанией планируется строительство в регионе комплекса сжижения природного газа для автономной газификации Центральной экологической зоны Байкальской природной территории», — говорится в сообщении.

«[На предприятии] планируется создать не менее 40 новых рабочих мест», — приводятся в сообщении слова Кобзева.

Байкальская природная территория включает в себя озеро Байкал с островами, прилегающие нацпарки и заповедники, водоохранную зону, а также прилегающую к озеру территорию шириной до 200 км на запад и северо-запад от него. Байкал — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, это самое глубокое озеро в мире, содержащее до 20% мировых запасов пресной воды.

Петербургский международный газовый форум проводится ежегодно, он собирает ведущих представителей мирового сообщества. Вопросы, поднимаемые на форуме, посвящены развитию российского газового рынка и мировым тенденциям газовой промышленности.

Обсудить на форуме
Метки: ГАЗИФИКАЦИЯ, ГАЗПРОМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
01.11.2023
В октябре ГК 1520 цифровизировала пять объектов БАМа в Амурской области и Хабаровском крае
01.11.2023
"Газпром" и Правительство Узбекистана подписали Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе
01.11.2023
Советы директоров "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" утвердили отчеты об исполнении бизнес-планов и инвестиционных программ по итогам 1 полугодия 2023 года
04.08.2023
Учёные ПНИПУ и УрО РАН создали "умные" полимеры, которые защитят металлы от коррозии
01.11.2023
"Россети" обновили оборудование подмосковной подстанции, обеспечивающей электроэнергией Истру
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно