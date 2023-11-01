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Энергетики "Чувашэнерго" заботятся о сохранении окружающей среды

1 ноября 2023, 15:30 460 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Волга
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Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» ежегодно проводят работы по повышению уровня экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов в Чувашской Республике.

В целях сохранения благоприятной окружающей среды в регионе, минимизации негативного воздействия на экологию филиалом «Чувашэнерго» реализован комплекс технических и организационных мероприятий.

С начала 2023 года энергетики выполнили капитальный ремонт 216 масляных, 14 вакуумных и 1 элегазового выключателей. Специалисты «Чувашэнерго» также провели капитальный ремонт воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-110 кВ в объеме 1677 км. В ходе проведения ремонтных работ и при строительстве новых ВЛ используется самонесущий изолированный провод. Это позволяет минимизировать риск получения гибели представителей фауны, а также сберечь растительный мир за счет уменьшения необходимой зоны вырубки просек.

Еще одна эффективная мера защиты животного мира – установка птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах ВЛ. В текущем году сотрудниками филиала было установлено 172 ПЗУ на ВЛ 35-110 кВ, в прошлом году – 403 шт. Такие плановые мероприятия позволяют предотвратить гибель птиц от поражения электрическим током и снизить риск временных нарушений электроснабжения в электрических сетях.

Сохранение благополучной экологической обстановки в районах республики, где расположены энергообъекты, – одна из важнейших задач филиала «Чувашэнерго». Приоритетами экологической программы являются модернизация электрооборудования в соответствии с современными экологическими требованиями, контроль за соблюдением экологических норм подрядными организациями и обеспечение безопасного обращения с отходами производства. Энергетиками ведется мониторинг по охране атмосферного воздуха, охране и рациональному использованию водных ресурсов. Природоохранная деятельность филиала «Чувашэнерго» соответствует требованиям российского природоохранного законодательства и международного стандарта ISO 14001, и в дельнейшем энергетики продолжат реализацию мероприятий по сбережению окружающей среды.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ЧУВАШЭНЕРГО, ЭКОЛОГИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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