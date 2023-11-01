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Фасилитация и модерация групповых обсуждений на "ЗЭТО"

1 ноября 2023, 16:30 458 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ЗАО "ЗЭТО"
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Сотрудники завода «ЗЭТО» прошли обучение в рамках программы повышения квалификации «Фасилитация и модерация групповых обсуждений».

Обучение включало изучение методов фасилитации – это техники, которые помогают разбить сложную задачу на более мелкие и управляемые части. Это позволяет более эффективно решать проблемы и достигать поставленных целей. Данное обучение помогло сотрудникам «ЗЭТО» развить не только профессиональные навыки, но и личностные качества, такие как коммуникабельность, эмпатия и умение слушать других.

«После завершения обучения заводчане будут применять свои новые знания и навыки на практике. Методы фасилитация в основном помогают не только разбивать проблему на мелкие части, но организовать эффективное групповое обсуждение за счёт того каждый участник вовлекается в процесс решения проблематики любого уровня сложности. Таким образом, ни одна идея и предложение не остаются без внимания, и учитывается при описании ситуации, анализе причин и выработки решений», — рассказала Евгения Бойкова, коммерческий директор «ЗЭТО».

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Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника 
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