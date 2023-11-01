Фасилитация и модерация групповых обсуждений на "ЗЭТО"

Сотрудники завода «ЗЭТО» прошли обучение в рамках программы повышения квалификации «Фасилитация и модерация групповых обсуждений».

Обучение включало изучение методов фасилитации – это техники, которые помогают разбить сложную задачу на более мелкие и управляемые части. Это позволяет более эффективно решать проблемы и достигать поставленных целей. Данное обучение помогло сотрудникам «ЗЭТО» развить не только профессиональные навыки, но и личностные качества, такие как коммуникабельность, эмпатия и умение слушать других.