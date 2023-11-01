RusCable Insider #335
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Сегодня на площадке Главного аналитического центра в московском офисе компании ПАО «Россети Центр» состоялись очные заседания Советов директоров «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».
В ходе мероприятий рассмотрены и утверждены отчеты об исполнении бизнес-планов и инвестиционных программ компаний по итогам 1 полугодия 2023 года.
Отмечалось, что несмотря на существенные вызовы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за отчетный период продемонстрировали положительные производственные и экономические результаты. Стабильно выполняются плановые показатели стратегических целей компаний по снижению потерь, увеличению нетарифной выручки и производительности труда.
«Считаю, что Общества качественно отработали по всем направлениям деятельности. Это говорит о том, что компании на верном пути. Выражаю благодарность руководству и всему коллективу за высокий профессионализм, ответственный подход и стабильную работу», – отметил Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети», Председатель Советов директоров ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Евгений Ляпунов.
«Наши компании обладают необходимым потенциалом для успешной реализации основных задач по развитию и модернизации электросетевого комплекса 20 регионов России, обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей. Мы уверенно смотрим вперед и продолжаем двигаться по траектории заданной стратегии развития, планомерно достигая всех заявленных ключевых показателей», – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.
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