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  • Советы директоров "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" утвердили отчеты об исполнении бизнес-планов и инвестиционных программ по итогам 1 полугодия 2023 года

Советы директоров "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" утвердили отчеты об исполнении бизнес-планов и инвестиционных программ по итогам 1 полугодия 2023 года

1 ноября 2023, 17:15 407 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Центр
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Сегодня на площадке Главного аналитического центра в московском офисе компании ПАО «Россети Центр» состоялись очные заседания Советов директоров «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

В ходе мероприятий рассмотрены и утверждены отчеты об исполнении бизнес-планов и инвестиционных программ компаний по итогам 1 полугодия 2023 года.

Отмечалось, что несмотря на существенные вызовы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за отчетный период продемонстрировали положительные производственные и экономические результаты. Стабильно выполняются плановые показатели стратегических целей компаний по снижению потерь, увеличению нетарифной выручки и производительности труда.

«Считаю, что Общества качественно отработали по всем направлениям деятельности. Это говорит о том, что компании на верном пути. Выражаю благодарность руководству и всему коллективу за высокий профессионализм, ответственный подход и стабильную работу», – отметил Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети», Председатель Советов директоров ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Евгений Ляпунов.

«Наши компании обладают необходимым потенциалом для успешной реализации основных задач по развитию и модернизации электросетевого комплекса 20 регионов России, обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей. Мы уверенно смотрим вперед и продолжаем двигаться по траектории заданной стратегии развития, планомерно достигая всех заявленных ключевых показателей», – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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