Сегодня на площадке Главного аналитического центра в московском офисе компании ПАО «Россети Центр» состоялись очные заседания Советов директоров «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».



В ходе мероприятий рассмотрены и утверждены отчеты об исполнении бизнес-планов и инвестиционных программ компаний по итогам 1 полугодия 2023 года.



Отмечалось, что несмотря на существенные вызовы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за отчетный период продемонстрировали положительные производственные и экономические результаты. Стабильно выполняются плановые показатели стратегических целей компаний по снижению потерь, увеличению нетарифной выручки и производительности труда.

«Считаю, что Общества качественно отработали по всем направлениям деятельности. Это говорит о том, что компании на верном пути. Выражаю благодарность руководству и всему коллективу за высокий профессионализм, ответственный подход и стабильную работу», – отметил Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети», Председатель Советов директоров ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Евгений Ляпунов.