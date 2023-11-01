АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» объявило о поиске подрядчика для проектирования и строительства объектов инфраструктуры. Это следует из информации с сайта госзакупок.

Согласно аукционной документации, начальная цена контракта составляет 108 млн рублей. За эти деньги будущему подрядчику предстоит разработать проектную документацию, провести сети электроснабжения, автоматизированную систему управления и диспетчеризации в рамках первого и второго этапов и заняться строительством зданий второй очереди 2-го пускового комплекса.

На разработку проекта закладывают чуть больше 5 млн рублей, остальная сумма пойдет на строительство инфраструктуры. Работы необходимо закончить до конца августа следующего года.

Заявки на торги принимают до 15 ноября, итоги подведут 20 ноября.

Напомним, недавно проходили торги на проведение электроснабжения в ОЭЗ за 179,5 млн рублей. Победителем стало «Липецкэнерго» (филиал ПАО «Россети центр»). Подрядчику предстоит провести строительные работы по прокладке местных линий электропередачи и связи над или под землей. Последний срок сдачи объекта – 25 декабря 2023 года.

Также в начале 2023-го проводился поиск подрядчика для строительства сетей водоснабжения и водоотведения Елецкого участка ОЭЗ ППТ «Липецк» и ОЭЗ РУ «Елецпром» за 150,3 млн рублей. Победителем аукциона стало ООО «Энергосеть», которое запросило за свои услуги 148 млн рублей.

АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» зарегистрировано в Грязях в 2006 году. Уставный капитал – 12,8 млрд рублей. Генеральным директором является Александр Базаев. Предприятие находится в собственности у Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области. Выручка в 2022 году составила 576,7 млн, убыток – 200 млн рублей.

По собственным данным компании, на территории ОЭЗ находятся 58 резидентов, создано более 5,3 тыс. рабочих мест и освоено около 102 млрд рублей инвестиций. Заявленные инвестиции составляют более 214 млрд рублей.