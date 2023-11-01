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"Газпром" и Правительство Узбекистана подписали Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе

1 ноября 2023, 13:30 450 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО "Газпром"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: gazprom.ru

Фото: gazprom.ru

В рамках Петербургского международного газового форума — 2023 состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Министра энергетики Республики Узбекистан Журабека Мирзамахмудова.

Стороны обсудили ход и перспективы взаимодействия. В частности, речь шла о поставках российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана, которые начались в октябре этого года. Отмечено, что специально выделенный маршрут на базе системы магистральных газопроводов «Средняя Азия — Центр» имеет большое значение для стабильного энергоснабжения потребителей Узбекистана, что особенно важно в осенне-зимнем периоде.

На встрече Алексей Миллер и Журабек Мирзамахмудов подписали Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Согласно документу, стороны намерены развивать взаимодействие в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов.

Петербургский международный газовый форум — 2023 проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» с 31 октября по 3 ноября.

В июне 2023 года подписаны Контракт на поставку российского газа в Узбекистан и Дорожная карта по подготовке газотранспортной системы Узбекистана к приемке и транспортировке российского трубопроводного газа.

В октябре 2023 года состоялась торжественная церемония, посвященная началу поставок российского природного газа потребителям Республики Узбекистан через территорию Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

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Метки: ПМГФ-2023, ГАЗПРОМ, УЗБЕКИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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