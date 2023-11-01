Концерн «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») ввел в промышленную эксплуатацию Информационную систему поддержки эксплуатации АЭС (ТОРЭКС) на пяти станциях – Балаковской, Белоярской, Кольской, Ростовской и Смоленской.

Система интегрирована с другими ИТ-ресурсами Росэнергоатома и охватывает все жизненно-важные процессы, связанные с оборудованием атомных станций: оперативную эксплуатацию, техническое обслуживания и ремонты, инженерную поддержку, управление ресурсами и документацией. С её помощью можно собирать данные о различных объектах, обеспечивать поддержку эксплуатации АЭС, используя цифровую систему контроля производства, а также оптимизировать производственные процессы.

Опытно-промышленная эксплуатация системы длилась более 6-ти месяцев и подтвердила её работоспособность и готовность к вводу в промышленную эксплуатацию. В её рамках отрабатывалась последовательность действий персонала и оптимизировалась настройка интерфейса согласно ролям пользователей.

«Безопасность является основным приоритетом работы Росэнергоатома, поэтому все новые решения проходят многоэтапный путь тестирования и апробаций. Мы должны быть на 100% уверены, что нововведения не могут оказать никакого негативного влияния на работу сложнейшего оборудования станций. Поэтому опытно-промышленная эксплуатация заняла у нас 6 месяцев, в том числе для выработки дополнительных требований для дальнейшего развития системы», – прокомментировал директор Департамента управления ИТ-проектами и интеграцией Концерна «Росэнергоатом» Олег Шальнов.

В новой системе уже работает более 10 000 пользователей – практически весь эксплуатационный и ремонтный персонал, который ведет базу данных оборудования, занимается проведением обходов, контролем за состоянием оборудования и его ремонтом, ведет записи о дефектах и их устранении.

«Данный проект является ключевым и самым масштабным проектом программы цифровизации Концерна. В нем было задействовано более 2 000 сотрудников Дивизиона. Проект был сложным как организационно, так и технически. За 2 года мы настроили интеграцию между ключевыми системами, обеспечивающими автоматизацию и цифровизацию всех основных процессов эксплуатации АЭС. Главная задача, которая стояла перед нами – уйти от исторически обособленного существования опыта и наработок станций и прийти к единым стандартам и подходам безопасной и эффективной эксплуатации АЭС», – подчеркнул руководитель проектного офиса по внедрению цифровых решений при эксплуатации АЭС Концерна «Росэнергоатом» Виктор Царану.

«Внедрение системы позволит нам повысить эффективность работы атомных станций и снизить удельные затраты на выработку электроэнергии. Мы планируем внедрить ее на всех российских станциях, а в перспективе предлагать в качестве нового продукта для зарубежных АЭС, возводимых Росатомом по схеме BOO (Build-Own-Operate, «строить-владеть-эксплуатировать»), а также других сложных промышленных объектов», - отметил заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам «Росэнергоатома» Сергей Мигалин.

За обеспечение технической поддержки системы отвечает компания «КОНСИСТ-ОС» – внутренний интегратор и центр компетенций Концерна «Росэнергоатом» в области информационных технологий.

Сегодня энергетика, в том числе атомная, является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Необходимость увеличения объема атомной генерации в общем энергобалансе страны до 25% к 2045 году требует повышения эффективности производства электроэнергии, оптимизации ремонтных циклов, ввода новых энергоблоков. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.