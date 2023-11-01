В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. специалисты «Россети Московский регион» повысили качество и надежность электроснабжения в 18 населенных пунктах городского округа Домодедово. Среди них: д. Растуново, д. Одинцово, СНТ «Батина Лощина», д. Судаково, д. Битягово и др.

Для этого заменено почти 6 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) на воздушных линиях 0,4/6/10 кВ. Благодаря особым техническим характеристикам проводов типа СИП значительно сокращаются отключения электроэнергии, вызванные падением деревьев и схлестом проводов, налипанием снега, что особенно важно при неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, специалисты отмечают уменьшение частоты и объема ремонтных работ на таких линиях при повышении их безопасности.

Также энергетики заменили на новые более 90 опор линий электропередачи, выработавших свой эксплуатационный ресурс, расчистили свыше 15 га трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

В населенных пунктах г.о. Домодедово проведены плановый ремонт и замена оборудования на 38 трансформаторных подстанциях.

Все проводимые мероприятия направлены на обеспечение надежного электроснабжения потребителей южного Подмосковья.