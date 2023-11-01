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"Россети Северный Кавказ" готовят к зиме энергообъекты города Буйнакска в Дагестане

1 ноября 2023, 17:00 418 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» готовят к предстоящей зиме электросетевой комплекс города Буйнакска. Проводимые работы направлены на обеспечение надежного электроснабжения порядка 50 социально значимых учреждений и около 70 тысяч жителей города.

В числе основных мероприятий – ремонт участка линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ общей протяженностью 18 км. Энергообъект снабжает электроэнергией новый микрорайон в южной части города. Энергетики Буйнакских городских электрических сетей филиала «Дагэнерго» выносят участок ЛЭП из труднодоступной лесистой зоны. В ходе работ они установят 30 новых железобетонных опор и смонтируют 3,5 км провода с увеличением сечения более чем в два раза. Это позволит улучшить качество электроснабжения двух детских садов, средней школы, двух крупных медицинских учреждений и около 5 тысяч жителей этого микрорайона.

Кроме этого, к прохождению зимнего пика нагрузки на сети подготовлено оборудование на 48 трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ. На восьми из них выполнена замена силовых трансформаторов с увеличением их суммарной мощности почти в два раза – до 5 мегаватт. Такая необходимость возникла в связи с ежегодным ростом энергопотребления в городе и возрастающей нагрузкой на питающие центры.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ДАГЭНЕРГО, ДАГЕСТАН
Отрасль: Электроэнергетика 

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