Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» готовят к предстоящей зиме электросетевой комплекс города Буйнакска. Проводимые работы направлены на обеспечение надежного электроснабжения порядка 50 социально значимых учреждений и около 70 тысяч жителей города.



В числе основных мероприятий – ремонт участка линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ общей протяженностью 18 км. Энергообъект снабжает электроэнергией новый микрорайон в южной части города. Энергетики Буйнакских городских электрических сетей филиала «Дагэнерго» выносят участок ЛЭП из труднодоступной лесистой зоны. В ходе работ они установят 30 новых железобетонных опор и смонтируют 3,5 км провода с увеличением сечения более чем в два раза. Это позволит улучшить качество электроснабжения двух детских садов, средней школы, двух крупных медицинских учреждений и около 5 тысяч жителей этого микрорайона.



Кроме этого, к прохождению зимнего пика нагрузки на сети подготовлено оборудование на 48 трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ. На восьми из них выполнена замена силовых трансформаторов с увеличением их суммарной мощности почти в два раза – до 5 мегаватт. Такая необходимость возникла в связи с ежегодным ростом энергопотребления в городе и возрастающей нагрузкой на питающие центры.