Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» ведут работы по установке дополнительного силового трансформатора 10 МВА на подстанции 110 кВ «Гуниб». Новое оборудование позволит увеличить мощность питающего центра до 30 МВА.

Подстанция «Гуниб» служит источником электроэнергии для более 40 населенных пунктов горных районов Дагестана: Гунибского и Чародинского. От стабильной работы энергообъекта зависит свет в домах более 20 тысяч жителей.