RusCable Insider #335
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» ведут работы по установке дополнительного силового трансформатора 10 МВА на подстанции 110 кВ «Гуниб». Новое оборудование позволит увеличить мощность питающего центра до 30 МВА.
Подстанция «Гуниб» служит источником электроэнергии для более 40 населенных пунктов горных районов Дагестана: Гунибского и Чародинского. От стабильной работы энергообъекта зависит свет в домах более 20 тысяч жителей.
«Прошлой зимой оборудование на подстанции 110 кВ «Гуниб» работало со значительной перегрузкой. Поэтому было принято решение об установке дополнительного трансформатора. Реализация проекта позволит нам повысить надежность и качество электроснабжения горных поселений», – рассказал начальник производственного участка Гергебельских электрических сетей Дауд Нажмудинов.
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