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"Россети Северный Кавказ" выдали более 7 МВт мощности объектам агропромышленного комплекса в Кабардино-Балкарии

1 ноября 2023, 17:45 394 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» за девять месяцев 2023 года подключили к централизованным электрическим сетям более 80 объектов агропромышленного комплекса суммарной мощностью свыше 7 мегаватт (МВт).

В числе новых потребителей энергокомпании – фермерские хозяйства по разведению крупного рогатого скота, тепличные комплексы, сады и плодохранилища.

Лидером по объему выданной аграриям мощности стал Чегемский район: 18 сельскохозяйственных предприятий здесь получили более 2 МВт.

Первенство по количеству присоединенных объектов агропромышленного комплекса – 19 – принадлежит Урванскому району.  

«Один из самых распространенных запросов от аграриев – подключение к электрическим сетям предприятий, которые занимаются хранением и переработкой овощей и фруктов. Кабардино-Балкария – лидер Северо-Кавказского федерального округа по закладке интенсивных садов. Площадь плодовых насаждений в регионе постоянно растет. Соответственно, растет и потребность в современных условиях для хранения фруктов. И энергокомпания со своей стороны готова реализовать все необходимые мероприятия для поддержки и развития важного сектора», – рассказал директор филиала «Каббалкэнерго» Муртаз Каров.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, КАББАЛКЭНЕРГО, КБР
Отрасль: Электроэнергетика 

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