RusCable Insider #335
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» за девять месяцев 2023 года подключили к централизованным электрическим сетям более 80 объектов агропромышленного комплекса суммарной мощностью свыше 7 мегаватт (МВт).
В числе новых потребителей энергокомпании – фермерские хозяйства по разведению крупного рогатого скота, тепличные комплексы, сады и плодохранилища.
Лидером по объему выданной аграриям мощности стал Чегемский район: 18 сельскохозяйственных предприятий здесь получили более 2 МВт.
Первенство по количеству присоединенных объектов агропромышленного комплекса – 19 – принадлежит Урванскому району.
«Один из самых распространенных запросов от аграриев – подключение к электрическим сетям предприятий, которые занимаются хранением и переработкой овощей и фруктов. Кабардино-Балкария – лидер Северо-Кавказского федерального округа по закладке интенсивных садов. Площадь плодовых насаждений в регионе постоянно растет. Соответственно, растет и потребность в современных условиях для хранения фруктов. И энергокомпания со своей стороны готова реализовать все необходимые мероприятия для поддержки и развития важного сектора», – рассказал директор филиала «Каббалкэнерго» Муртаз Каров.
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