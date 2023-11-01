Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» за девять месяцев 2023 года подключили к централизованным электрическим сетям более 80 объектов агропромышленного комплекса суммарной мощностью свыше 7 мегаватт (МВт).

В числе новых потребителей энергокомпании – фермерские хозяйства по разведению крупного рогатого скота, тепличные комплексы, сады и плодохранилища.

Лидером по объему выданной аграриям мощности стал Чегемский район: 18 сельскохозяйственных предприятий здесь получили более 2 МВт.

Первенство по количеству присоединенных объектов агропромышленного комплекса – 19 – принадлежит Урванскому району.