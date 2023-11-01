Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра завершил ремонт коммутационного оборудования на подстанции 220 кВ «Луч» в Московской области. Работы проведены в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов. Повышена надежность центра питания, от которого зависит электроснабжение городского округа Истра, научных институтов и объектов историко-культурного наследия федерального значения.

Энергетики отремонтировали высоковольтные масляные выключатели и разъединители 110 кВ – в общей сложности 19 единиц оборудования. Работы выполнены на действующей подстанции без ограничений электроснабжения потребителей.

Высоковольтные выключатели и разъединители относятся к основному коммутационному оборудованию. При возникновении коротких замыканий выключатели обесточивают поврежденные элементы сети, предотвращая развитие возможных технологических нарушений. Разъединители предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтов и обслуживании электрооборудования, а также для секционирования шин и переключения ЛЭП с одной системы шин на другую.

Подстанция 220 кВ «Луч» мощностью 290 МВА – один из ключевых электросетевых объектов на северо-западе Подмосковья. В числе потребителей – Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский НИИ технической физики им. Е.И. Забабахина.