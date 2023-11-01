Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"Россети" обновили оборудование подмосковной подстанции, обеспечивающей электроэнергией Истру

1 ноября 2023, 14:00 472 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
Авторы и источники / Правообладателям

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра завершил ремонт коммутационного оборудования на подстанции 220 кВ «Луч» в Московской области. Работы проведены в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов. Повышена надежность центра питания, от которого зависит электроснабжение городского округа Истра, научных институтов и объектов историко-культурного наследия федерального значения.

Энергетики отремонтировали высоковольтные масляные выключатели и разъединители 110 кВ – в общей сложности 19 единиц оборудования. Работы выполнены на действующей подстанции без ограничений электроснабжения потребителей.

Высоковольтные выключатели и разъединители относятся к основному коммутационному оборудованию. При возникновении коротких замыканий выключатели обесточивают поврежденные элементы сети, предотвращая развитие возможных технологических нарушений. Разъединители предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтов и обслуживании электрооборудования, а также для секционирования шин и переключения ЛЭП с одной системы шин на другую.

Подстанция 220 кВ «Луч» мощностью 290 МВА – один из ключевых электросетевых объектов на северо-западе Подмосковья. В числе потребителей – Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский НИИ технической физики им. Е.И. Забабахина.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ, МЭС ЦЕНТРА
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
01.11.2023
Советы директоров "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" утвердили отчеты об исполнении бизнес-планов и инвестиционных программ по итогам 1 полугодия 2023 года
01.11.2023
В экономзоне "Липецк" ищут подрядчика для строительства инфраструктуры за 108 млн рублей
09.03.2023
В Московском Политехе разработали полимеры с износостойким тонкопленочным покрытием
09.10.2023
RusCable Insider #332 - полимеры от ЭКО Компаунд Групп и Gavary, награда Prom Moscow 2023, станки с кабелем FLEXICORE и полезный опыт СЭК
01.11.2023
Для газификации поселений Байкала построят комплекс сжижения природного газа
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно