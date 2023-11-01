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Совет директоров "Кавказ.РФ" под председательством Александра Новака одобрил реализацию инвестпроектов в сельском хозяйстве и промышленности СКФО

1 ноября 2023, 16:15 442 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: government.ru

Инвестиционные проекты в сфере промышленности и сельского хозяйства на общую сумму порядка 8,5 млрд рублей планируется реализовать в регионах Северного Кавказа с участием «Кавказ.РФ». Такое решение было одобрено советом директоров единого института развития СКФО, председателем которого является вице-премьер Александр Новак.

Планируется строительство двух комплексов по хранению плодоовощной продукции мощностью свыше 35 тыс. т в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской Республике.

Реализация другого проекта в агропромышленном комплексе Карачаево-Черкесии направлена на развитие инфраструктуры по хранению и переработке сельхозпродукции. В частности, благодаря строительству четырёх дополнительных зернохранилищ мощность хранения действующего оптово-распределительного центра возрастёт втрое – с 40 тыс. т до 120 тыс. т. Это позволит обеспечить эффективную загрузку действующего центра и долговременное хранение не только собственного урожая, но и сторонних сельхозпредприятий.

В Республике Дагестан планируется запустить уникальную технологию по производству импортозамещающих стеклянных нитей, востребованных в различных высокотехнологичных отраслях.

В Чеченской Республике будут увеличены мощности действующего завода по производству плёнки, пакетов из полиэтилена, а также переработке плёночных отходов.

«Все эти проекты востребованы в регионах. Они позволят не только удовлетворить существующий на рынке спрос на производимую продукцию и обеспечить импортозамещение, но и создать новые рабочие места», – прокомментировал Александр Новак.

Для запуска новых инвестиционных проектов «Кавказ.РФ» планирует вложить около 2 млрд рублей.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, СКФО
Отрасль: Строительство 

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