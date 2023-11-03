Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.

Новая продукция и сертификаты

На прошедшей неделе было зарегистрировано 4 сертификата соответствия на кабельную продукцию:

Кабели для экстремальных условий эксплуатации общепромышленного применения (Заявитель: завод "Спецкабель");

Кабели интерфейсные монтажные КИМ для систем промышленной автоматики (Заявитель: завод "Электротехмаш");

Кабели установочные (Заявитель: ООО "Мир технологий");

Кабели силовые с пластмассовой и бумажной изоляцией для стационарной прокладки (Заявитель: ООО "Современное вакуумное оборудование").

Новые производства

На этой неделе в ЕГРЮЛ новых юридических лиц зарегистрировано не было.

Рынок полимеров

Значение Индекса полимеров не изменилось и составляет 140 ед.

Индекс занятости и рынок труда

На сегодняшний день Индекс составляет 0,32. Это означает, что на каждую вакансию в кабельной отрасли приходится ровно 3 резюме - столько же, сколько и на прошлой неделе. Количество вакансий и резюме значительных изменений не претерпело.

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Торговая активность и цены на кабель

Индекс торговой активности на сегодняшний день составляет 44,21, что означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 покупателей. По сравнению с прошлой неделей индекс снизился на 0,03 п.п.

Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) остается почти на том же уровне, повышение составило 2,1%, что говорит о стабилизации рынка.

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 7582 рублей за 100 метров кабеля.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 9198 рублей (Wildberries). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 5313 рублей (Ozon). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по трем крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет) по сравнению с прошлой неделей снизился на 0,95%.

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 71,89 рублей до 119,04 рублей за метр кабеля.

Результаты опросов и исследований

Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, как они отметили День кабельщика. Большинство опрошенных (55,56%) назвали кабельщиков лучшими, чуть меньше (22,22%) респондентов были награждены. Одинаковое количество голосов распределилось между вариантами ответов "было душевно" и "отмечаем сегодня" (15,38%).

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 3 ноября 2023 года.