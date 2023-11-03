Директор Центральных электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» Александр Ланенкин и и.о. главы Арамильского городского округа Павел Никоноров посетили с рабочим визитом подстанцию 110 кВ «Шпагатная».



Компания «Россети Урал» на территории Арамильского городского округа завершает реализацию масштабного проекта по реконструкции подстанции 110 кВ «Шпагатная». На данный момент энергетики проводят пусконаладочные работы, которые необходимы для запуска энергообъекта.

«Исторически сложилось так, что в Арамиле и прилегающей к городу территории, функционируют энергообъекты разных сетевых организаций. Нас объединяет общая задача – надежное и качественное электроснабжение жителей. Энергетики филиала «Россети Урал»-«Свердловэнерго» завершают реконструкцию данного важного центра питания, чтобы распределить нагрузку на электросетевую инфраструктуру, повысить возможность резервирования и улучшить качество электроснабжения», - отметил на встрече директор Центральных электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» Александр Ланенкин.

«Реконструкция важного для жизнедеятельности Арамильского городского округа энергообъекта – подстанции «Шпагатная» - даёт нам возможность уверенно развивать нашу территорию, чтобы в домах жителей округа было всегда светло, тепло и уютно. Энергетики «Россети Урал» выполнили свою работу качественно и в срок, обеспечив надежное энергоснабжение Арамили», - отметил в ходе встречи и.о. главы Арамильского городского округа Павел Никоноров.

Подстанция 110 кВ «Шпагатная» является центром питания Арамильского и нескольких населенных пунктов Сысертского городских округов. Благодаря проводимой масштабной реконструкции дополнительную надежность электроснабжения получат клиенты основных сетевых компаний: «Россети Урал», АО «Облкоммунэнерго», МУП «АрамильЭнерго» и ООО «Гелиос». Это порядка 30 тысяч жителей города Арамили и населённых пунктов Полетаевка, Большой Исток, Арамиль (поселок), а также двух десятков социально значимых объектов сферы образования, здравоохранения, жизнеобеспечивающей инфраструктуры для нужд жителей населённых пунктов.

Дополнительно повысится надежность крупных потребителей электроэнергии, таких как сельскохозяйственные угодья на территории города Арамиль, завод по производству гибкой полимерной упаковки «Монди Арамиль», завод по производству строительной химии АО «МАПЕИ», инженерно-производственное предприятие ООО «Силур», завод по производству строительных и отделочных материалов ООО «ТПГ «Солид», торгово-производственный комплекс ООО ТПК «АГРО-96», складские территории научно-производственного холдинга ВМП (АО НПХ ВМП), производственно-торговая компания ООО «Белфор», ООО «Уральский завод деталей трубопроводов» и завод по изготовлению сухих строительных смесей ООО «Корпорация «КРЕПС».



Отметим, что мощность энергообъекта была увеличена в два раза – прежние трансформаторы заменили на новые, с совокупной мощностью 80 МВА. Энергетики также заменили основное высоковольтное оборудование и установили современную микропроцессорную релейную защиту и автоматику. Усовершенствованные приборы подстанции позволяют дистанционно наблюдать за работой оборудования, управлять передачей и распределением электроэнергии в штатном и аварийном режимах. Общая стоимость затрат на реконструкцию энергообъекта составила порядка 200 млн рублей.