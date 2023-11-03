Специалисты «Мособлэнерго» за девять месяцев текущего года выполнили 10 743 мероприятий по технологическому присоединению к электросетям компании на общую мощность 304 МВт. Соответственно, ежедневно к сетям компании в среднем подключалось около 39 новых объектов.

Всего за девять месяцев департамент технологических присоединений «Мособлэнерго» принял и обработал 10 437 заявок на подключение к сетям на общую мощность 476 МВт. Почти все заявки поступили онлайн через «Портал потребителя» moetp.ru.

«Мособлэнерго» уделяет особое внимание технологическому присоединению социально значимых объектов. В текущем году к сетям компании были присоединены реконструированный Егорьевский историко-художественный музей, здания начальных школ на 400 мест в п. Глебовский г.о. Истра и в Луховицах, новая школа на 550 мест в п. Нахабино и трехэтажный жилой дом, построенный на ул. Ульянова в п. Лесной Пушкинского городского округа, а также здание спортивно-репетиционного зала Московского Губернского колледжа искусств, по адресу: г. Химки, ул. Библиотечная, д.10.

Кроме указанных объектов «Мособлэнерго» обеспечило подключение к сетям к новому учебному году пристройки средней школы № 6 со спортивным залом и пищеблоком в Мытищах, школы на 825 мест в Щелкове, домов микрорайона «Потапово-3А», новой пристройки на 300 мест гимназии № 2 «Квантор» в Коломне.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, энергетики подключают к электрическим сетям энергопринимающие устройства юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое присоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.