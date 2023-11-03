Министерство энергетики Московской области реализует программу развития электрозарядной инфраструктуры. С начала года специалисты «Мособлэнерго» ввели в работу 15 новых зарядных станций для электромобилей в Подмосковье. Отдельно стоящие зарядные станции для электромобилей уставлены в Химках, Клину, Звенигороде, Балашихе, Лосино-Петровском, Видном, Мытищах, Красногорске, Малых Вяземах Одинцовского городского округа и КП «Варежки-3» г.о. Щелково. До конца 2023 года специалисты «Мособлэнерго» установят в Московской области еще две зарядные станции для электромобилей в Красногорске и Нахабино.

Мощность станций составляет 22 кВт, что позволяет заряжать электромобиль или любой другой электротранспорт в оперативном режиме. Для того, чтобы воспользоваться ЭЗС «Мособлэнерго», необходимо установить специальное мобильное приложение PlugMe, доступное на платформах Google Play и App Store. В приложении имеется подробная инструкция по использованию станции, а также номер телефона технической поддержки.

Проект по развитию электрозарядной инфраструктуры реализуется с 2016 года. За это время на территории 44 городских округов Подмосковья компанией установлено 262 ЭЗС.

«Спрос на электромобили в Московской области растет. Если в конце 2021 года в регионе было зарегистрировано 7399 транспортных средств, имеющих возможность использовать электрический двигатель, в том числе 521 электромобиль, то в конце 2022-го эта цифра выросла в два раза - до 11285 гибридных транспортных средств, в том числе 1183 электромобилей», - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Подробная карта ЭЗС размещена на официальном сайте АО «Мособлэнерго» в разделе «Потребителям» / «Зарядные станции для электромобилей» или по ссылке, а также размещена в сервисе «Яндекс Карты».

Реализация программы по развитию электрозарядной инфраструктуры Подмосковья рассчитана до 2026 года.