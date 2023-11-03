«Россети Северный Кавказ» за девять месяцев текущего года подключили к централизованным электрическим сетям компании в регионах Северо-Кавказского федерального округа 9 289 новых потребителей. В сумме им выдано 345,4 мегаватта (МВт). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года присоединенная мощность увеличена на 47 %.

На Ставрополье специалисты осуществили 2 174 технологических присоединения на 223,5 МВт. В Чеченской Республике к сетям региональной компании подключили 1 970 объектов на 38,9 МВт. В Кабардино-Балкарии исполнено 1 560 договоров технологического присоединения на 31,9 МВт. Энергетики Дагестана выполнили обязательства по 3 093 договорам на 28,8 МВт. В Северной Осетии выдали 27,4 МВт мощности 1 321 заявителю. В Карачаево-Черкесии 968 новых объектов обеспечено 22,9 МВт мощности. В Республике Ингушетия 173 новым потребителям выдано 11,1 МВт.



В числе важных задач, выполненных «Россети Северный Кавказ» в январе-сентябре текущего года, технологическое присоединение Горько-Балковской малой гидроэлектростанции с выдачей в сеть 9 МВт в Нефтекумском городском округе Ставропольского края. Для реализации проекта специалисты филиала «Ставропольэнерго» построили на территории со сложным рельефом новую линию электропередачи (ЛЭП) 35 кВ протяженностью почти 1,5 км.



В Карачаево-Черкесии энергетики обеспечили электроэнергией строительную площадку крупного гостиничного комплекса в горнолыжном поселке Архыз и первую на курорте автозаправочную станцию. Для подключения объектов специалисты построили линию электропередачи 10 кВ протяженностью 1,4 км. ЛЭП проложена по горно-лесистой местности с воздушным переходом через федеральную трассу.



На счету энергокомпании также подключение к электросетевой инфраструктуре строительной площадки для реконструкции Большого Ставропольского канала.



Кроме того, «Россети Северный Кавказ» обеспечили выдачу 2 МВт мощности первой очереди крупного тепличного комплекса в Чегемском районе Кабардино-Балкарии и 1 МВт мусоросортировочному заводу в столице Северной Осетии.



Напомним, в группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.