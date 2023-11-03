С начала 2023 года специалисты Лабинского филиала «Россети Кубань» обеспечили подключение к электросетям компании и увеличение мощности более 550 потребителям Лабинского, Курганинского и Мостовского районов Краснодарского края. Общий объем мощности, предоставленный абонентам, превысил 10 МВт.

Для подключения потребителей энергетики построили и реконструировали 12 комплектных трансформаторных подстанций и 17,5 км воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ. Среди заявителей – бытовые потребители, учреждения образования, здравоохранения, досуга и спорта, объекты агропромышленного комплекса, жилые дома для детей, оставшихся без попечения родителей.

Так, энергетики обеспечили электросетевой инфраструктурой фельдшерско-акушерские пункты и офис врача общей практики в станицах Ахметовская Лабинского района, Баракаевская Мостовского района, а также в трех населенных пунктах Курганинского района – в хуторе Светлая Заря, поселке Первомайский и селе Урмия. Суммарная мощность подключенных медицинских учреждений составила 170 кВт. В настоящее время в работе договор на технологическое присоединение еще одного крупного объекта здравоохранения – поликлиники на 250 мест на базе районной центральной больницы в поселке городского типа Мостовской. Его мощность составит 590 кВт.

Для строительства и реконструкции энергообъектов в рамках технологического присоединения специалисты филиала используют современные, соответствующие всем нормам и стандартам материалы и технологии: интеллектуальные системы учёта электроэнергии с автоматической передачей данных, а также безопасный и надежный в эксплуатации самонесущий изолированный провод.