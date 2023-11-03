Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ в Малгобекском районе республики.

Энергообъект общей протяженностью четыре километра с 1981 года служит источником света для жителей части отдаленного сельского поселения Новый Редант: шести тыс. жителей, амбулатории, школы и отделения почтовой связи.



Предстоящую зиму и 43-ю годовщину ввода в эксплуатацию линия электропередачи встретит полностью подготовленной. Энергетики заменили ветхий провод на участке протяженностью порядка 800 метров на самонесущий изолированный (СИП). СИП исключает возможность короткого замыкания во время плохой погоды, пожаробезопасен, сверхпрочен и не обмерзает во время снегопадов.



Кроме того, оперативно-ремонтные бригады Малгобекских районных электрических сетей заменили на ЛЭП 50 выработавших ресурс изоляторов и дефектную опору.

«Ежегодно энергетики проводят диагностику технического состояния оборудования электросетевого хозяйства. На основании полученной информации формируются производственные программы. Воздушную линию электропередачи в селении Новый Редант в один из основных документов энергокомпании мы внесли в 2022 году. В текущем – комплекс технических мероприятий реализовали. В результате показатели электроснабжения на участке приведены к стандарту – зима жителям обеспечена «светлая», – рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.