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РусГидро приняло участие во Всемирном гидроэнергетическом конгрессе

3 ноября 2023, 15:14 942 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: РусГидро
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Представители РусГидро приняли участие во Всемирном гидроэнергетическом конгрессе, проходившем с 31 октября по 2 ноября в Индонезии.

РусГидро приняло участие в дискуссиях в рамках круглых столов «Диалог высокого уровня АСЕАН», «Вызовы и возможности гидроаккумулирующих электростанций», «Нулевые выбросы парникового газа за счет гидроэнергетики» и «Гидроэнергетика в интегрированном мире». Помимо участия в дискуссиях состоялcя обмен мнениями с Председателем китайской корпорации «Три Ущелья» Ханом Джуном, министром энергетики Таджикистана Далером Шофакиром, исполнительным директором IHA Эдди Ричем и атташе по экономике постпредства Камбоджи в АСЕАН Софари Соэнг. Обсуждались вопросы реализации гидроэнергетических проектов, достижения углеродной нейтральности, глобального энергетического перехода и научно-технического сотрудничества.

Всемирный гидроэнергетический конгресс – флагманское мероприятие Международной ассоциации гидроэнергетики (IHA), которое проводится раз в два года при участии глобального сообщества для продвижения устойчивого развития отрасли. В этом году мероприятие организовано Международной ассоциацией гидроэнергетики (IHA), Правительством Республики Индонезия и государственной электроэнергетической компанией PLN. Конгресс представляет собой платформу для продвижения координированной политики, принципов и рекомендаций, которые будут способствовать устойчивому развитию гидроэнергетики.

Группа РусГидро – один из мировых лидеров в гидроэнергетике, занимает ведущие позиции по проектированию и строительству ГЭС, ГАЭС, ГеоЭС, производству «зеленой» электроэнергии. РусГидро обладает большим опытом реализации международных проектов: за более чем 90 лет в 54 странах мира проектные институты Группы осуществили почти 400 проектов в сфере гидроэнергетики, водопользования, геотермальной, атомной, солнечной и ветровой энергетики.

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Метки: РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

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