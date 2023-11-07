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13 млрд рублей инвестируют в создание нового индустриального парка в Подмосковье

7 ноября 2023, 12:45 399 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Инвестиционный портал Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Индустриальный парк «Северные Врата» появится в Дмитровском городском округе на участке, предоставленном инвестору на льготных условиях – без проведения торгов. Об этом сообщает заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Общий объем инвестиций в проект составляет 13 млрд рублей. На площадке нового индустриального парка – его управляющей компанией и резидентами – будут созданы более 800 рабочих мест для жителей Подмосковья. Для реализации проекта девелоперской компании «Реставрация-Н» без проведения торгов был предоставлен земельный участок площадью почти 50 га», – отметила зампред.

На территории парка появятся производственные и складские объекты общей площадью 220 тыс. кв.м, будет создана дорожная сеть и необходимая инженерная инфраструктура. Также девелопер благоустроит территорию индустриального парка.

Проект по созданию «Северных Врат» компания «Реставрация-Н» будет реализовывать совместно с партнером, инвестиционно-девелоперской компанией Radius Group, специализирующейся на развитии и строительстве производственно-складских комплексов класса А/А+ и индустриальных парков. Ожидается, что проект будет завершен в конце 2032 года.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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