Индустриальный парк «Северные Врата» появится в Дмитровском городском округе на участке, предоставленном инвестору на льготных условиях – без проведения торгов. Об этом сообщает заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Общий объем инвестиций в проект составляет 13 млрд рублей. На площадке нового индустриального парка – его управляющей компанией и резидентами – будут созданы более 800 рабочих мест для жителей Подмосковья. Для реализации проекта девелоперской компании «Реставрация-Н» без проведения торгов был предоставлен земельный участок площадью почти 50 га», – отметила зампред.

На территории парка появятся производственные и складские объекты общей площадью 220 тыс. кв.м, будет создана дорожная сеть и необходимая инженерная инфраструктура. Также девелопер благоустроит территорию индустриального парка.



Проект по созданию «Северных Врат» компания «Реставрация-Н» будет реализовывать совместно с партнером, инвестиционно-девелоперской компанией Radius Group, специализирующейся на развитии и строительстве производственно-складских комплексов класса А/А+ и индустриальных парков. Ожидается, что проект будет завершен в конце 2032 года.