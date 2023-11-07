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Эффект от применения СМЗУ для контролируемого сечения в энергосистеме Республики Татарстан сопоставим с мощностью энергоблока Казанской ТЭЦ-2

7 ноября 2023, 16:30 302 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО СО ЕЭС
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Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстана» (РДУ Татарстана) приступил к регулированию и контролю максимально допустимых перетоков активной мощности с использованием цифровой системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в контролируемом сечении «Казань».

Использование СМЗУ позволит в отдельных схемно-режимных ситуациях увеличить максимально допустимый переток в контролируемом сечении на величину до 180 МВт (на 12%), что сопоставимо с мощностью одной парогазовой установки Казанской ТЭЦ-2.

Контролируемое сечение «Казань» состоит из восьми электросетевых элементов, переток мощности по которым, наряду с генерацией электростанций Казанского энергорайона обеспечивает покрытие нагрузки потребителей, расположенных в центральной части Республики Татарстан. Наибольшая загрузка этого сечения наблюдается в период проведения летней ремонтной кампании.

«СМЗУ – это проверенный, реально работающий и доказавший на практике свою эффективность инструмент диспетчера, который позволяет максимально использовать пропускную способность элементов электрической сети без ущерба для надежности электроснабжения потребителей. С учетом этого проекта СМЗУ теперь используется в трех контролируемых диспетчерским центром сечениях энергосистемы Республики Татарстан», – отметил директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

СМЗУ – разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с АО «СО ЕЭС» программно-технический комплекс, выводящий процесс расчета максимально допустимых перетоков мощности в электрической сети на принципиально новый уровень. Система предназначена для расчета величины максимально допустимого перетока активной мощности в режиме реального времени, что позволяет учитывать текущие изменения схемно-режимной ситуации в энергосистеме и тем самым обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.

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Метки: СО ЕЭС, ОДУ СРЕДНЕЙ ВОЛГИ, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, СМЗУ, ТАТАРСТАН
Отрасль: Электроэнергетика 

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