Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство газопровода от нефтехимического предприятия «Ставролен» до города Невинномысска.

Трасса проектируемого газопровода от ООО «Ставролен» проходит по территориям Буденовского, Новоселицкого, Александровского, Минераловодского, Андроповского и Кочубеевского округов, а также в границах городов Будённовск и Невинномысск Ставропольского края.

Проектом предусмотрено строительство дожимной компрессорной станции рядом с ООО «Ставролен» и магистрального газопровода до точки приемки в систему ПАО «Газпром» в районе Невинномысска протяженностью чуть более 222 километров с сопутствующими сооружениями – узлами линейной арматуры, камерами пуска и приема средств очистки и диагностики, волоконно-оптической линией связи, линиями электропередач, подъездными автодорогами.

«Проектируемые объекты обеспечат транспорт газа, добываемого ООО «Лукойл», скомпенсировав сезонные пики потребления и обеспечивая общую стабильность системы газоснабжения региона», – прокомментировал представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Алексей Богуш.

Застройщик – ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть-Калмыкия».

Генеральный проектировщик – АО «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть».