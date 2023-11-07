Будущая автодорога разгрузит Калужское шоссе и улучшит доступность районов ТиНАО.

Город предоставил для строительства дублера Калужского шоссе 64 земельных участка в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для развития транспортной инфраструктуры Троицкого и Новомосковского административных округов город предоставляет земельные участки. Так, для дороги, которая разгрузит Калужское шоссе и обеспечит транспортную доступность новых районов ТиНАО, выделено 64 земельных участка площадью 63,1 гектара», — отметил он.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что перспективный дублер Калужского шоссе протяженностью около 23 километров станет важным элементом транспортного каркаса ТиНАО. Дорога пройдет между Калужским и Киевским шоссе от будущей станции метро «Тютчевская» в районе МКАД до города Троицка.

Строительство автотрассы разделено на несколько этапов. В 2021–2022 годах открыли два участка общей длиной два километра: от Николо-Хованской улицы до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и участок улично-дорожной сети в поселении Мосрентген.

Сейчас идет строительство еще двух участков общей протяженностью 11,8 километра: от автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до автодороги Середнево — Марьино — Десна и от будущей станции метро «Тютчевская» до Проектируемого проезда № 7502. Город выделил землю для каждого участка дороги.

«Для строительства и реконструкции дороги Мамыри — Пенино — Шарапово, которая пройдет параллельно Калужскому шоссе, предоставлено 24 участка площадью 40,2 гектара. Еще 40 участков общей площадью 22,9 гектара выделено для строительства и реконструкции улично-дорожной сети в поселении Мосрентген с выездами на Калужское шоссе», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

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