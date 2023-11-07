Мероприятие прошло на площадке центра конференций «Сегодня» с участием авторитетных спикеров — экспертов по цифровой трансформации сферы ЖКХ. Форум объединил всех участников рынка: ключевых лиц застройщиков, строительных компаний, ведущих федеральных и региональных девелоперов, разработчиков новейших цифровых систем, а также представителей компаний с успешно внедренными и проектируемыми смарт-системами. Лидеры цифровой трансформации представили практики использования нововведений, определили точки роста строительной отрасли, обменялись опытом.

На форсайт-сессии «Создание единого цифрового пространства: перестройка системы взаимодействия участников процесса» Валентин Чубаров (руководитель проектного офиса «Инфраструктурная IoТ-платформа», АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР), дивизион Госкорпорации «Росатом») выступил с темой «Отраслевой стандарт управления инженерной инфраструктурой зданий и сооружений». Особый интерес слушателей вызвал рассказ о пилотных проектах с применением собственной IoT-платформы, информация об уже полученных и прогнозируемых эффектах.

Как отметил представитель компании «Русатом Инфраструктурные решения», собственное импортонезависимое решение РИР для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий позволяет снизить эксплуатационные и энергозатраты от 9% до 16%. Оно позволяет создавать IoT-среду при управлении территориально распределенными инженерными объектами, будь то производственный кластер, здание, территория или система управления городским/региональным хозяйством (инфраструктурой).

«Нам действительно есть чем поделиться: внутри экосистемы умных городов Росатома мы разработали собственное импортонезависимое программное обеспечение с использованием технологий искусственного интеллекта, обработки больших данных и создания цифровых информационных моделей. Оно предназначено для автоматизации систем оперативного диспетчерского управления инженерными системами предприятий и объектов недвижимости с целью снижения себестоимости эксплуатации объектов на 9–16%, предотвращения аварийных ситуаций и создания комфортной и безопасной окружающей среды», — сказал Валентин Чубаров.

ПО «Инфраструктурная IoT-платформа» включено в единый российский реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Реализовано около 10 пилотных проектов. Платформа имеет встроенную систему интеграции с цифровыми двойниками зданий (BIM). В ней реализован функционал предупреждения аварийных ситуаций. Отдельный интерес представляет функционал SCADA для диспетчеризации и управления инженерным оборудованием в зданиях, для создания ситуационного центра и центра контроля инженерных систем предприятия. Решение позволяет снижать эксплуатационные затраты, оптимизировать работу инженерных систем и повышать эффективность работы обслуживающего персонала.

АО «Русатом Инфраструктурные решения» — дивизион Госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере ИТ, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России, включая объекты АО «Квадра», вошедшие в состав компании в 2022 году. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет 3,6 ГВт, тепловая — 18,3 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются в более чем 100 городах от Мурманска до Сахалина.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность композитной отрасли и всей российской промышленности в целом.