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Самарские энергетики обеспечили техприсоединение системы освещения в селе Торновое

7 ноября 2023, 13:15 395 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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В адрес энергетиков филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» поступило благодарственное письмо от главы сельского поселения Рождествено. Администрация и жители благодарят энергетиков за проделанную работу.

Село Торновое – известное место среди туристов, путешествующих по Самарской области и Самарской Луке, особенно среди туристов-велосипедистов. Долгое время в нем отсутствовало уличное освещение, жителям села приходилось подключать светильники у своих домов за свой счет, через приборы учета.

Решить проблему с уличным освещением администрации сельского поселения Рождествено, в состав которого входит и село Торновое, удалось в текущем году. В рамках заявки на технологическое присоединение энергетики «Самарских РС» предоставили необходимую мощность с подстанции 110/35/10 кВ Рождествено, смонтировали 400 метров линии освещения и установили 9 светильников. С целью получения показаний о количестве потребленной электроэнергии был смонтирован цифровой прибор учета с дистанционной передачей данных. Теперь каждый вечер новые светильники зажигаются на двух улицах села – Советской и Ворошилова.

Подать заявку на присоединение к электросетям можно дистанционно, не выходя из дома или офиса, через Портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф) или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Консультацию по всем интересующим вопросам можно получить по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.

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Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОССЕТИ ВОЛГА, САМАРСКИЕ РС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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