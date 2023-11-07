Во время рабочей поездки в Хабаровский край Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с ходом строительства международного пассажирского терминала аэропорта Хабаровск, посетил предприятие «Аэро-ХИТ» по производству беспилотных летательных аппаратов и ознакомился с ходом строительства спортивно-туристического комплекса «Хехцир».

Терминал строится с помощью преференциального режима территории опережающего развития (ТОР). Как резидент ТОР «Хабаровск» инвестор получает налоговые преференции и административную поддержку. Проект реализуется при финансовой поддержке «ВЭБ.РФ», включая льготное финансирование – субсидию на реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока и Арктики. А также – за счёт средств федерального бюджета на техническое оснащение воздушного пункта пропуска.

«Мы строим терминал в период, когда международные отношения достаточно сложные. Но я уверен в том, что надо думать о будущем. Международное сотрудничество Россия будет развивать, и этот терминал в Хабаровске необходим. Все решения приняты, и, несмотря на санкции и другие факторы, проект будет реализован», – сказал Юрий Трутнев.

Как отметил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, поддержка «ВЭБ.РФ» обеспечила проекту дополнительную устойчивость и ускорила его реализацию.

Площадь терминала составит 20,5 тыс. кв. м. В год терминал будет обслуживать до 1 миллиона пассажиров (600 человек в час) на международных авиалиниях.

Срок завершения строительства намечен на I квартал 2025 года.

Проект строительства пассажирского терминала международных воздушных линий (МВЛ) аэропорта Хабаровск реализует АО «Международный авиатерминал Хабаровск», резидент ТОР «Хабаровск», 100-процентная дочерняя компания АО «Хабаровский Аэропорт». Общий объём инвестиций составит 6,1 млрд рублей.

Генеральный подрядчик строительства нового терминала МВЛ – ООО «Ди Би Си Консультантс».

«Объект знаковый, долгожданный. Хабаровчане и все дальневосточники, кто летает за рубеж через Хабаровск, ждут запуска в эксплуатацию международного терминала. Все решения по организации международного воздушного пункта пропуска приняты, бюджетные средства выделены, оборудование готово к установке», – подчеркнул губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Новый терминал войдёт в единый аэровокзальный комплекс и будет интегрирован с действующим зданием пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск. Терминал будет оснащён 2 телетрапами, 7 лифтами различного назначения, 6 эскалаторами, 2 уровнями автоматизированной обработки багажа и 11 стойками регистрации.

«Запущен процесс переориентации экономических приоритетов страны на Восток, расширяется сотрудничество России с дружественными странами АТР. Формируются новые транспортно-логистические цепочки, в которых Хабаровск, и, конечно, наш аэропорт, может занять нишу транзитного центра в направлении западных регионов страны и обратно. Новый международный терминал уже в высокой степени готовности», – отметил гендиректор АО «Международный авиатерминал Хабаровск» Юрий Кондратчик.

Вице-премьер посетил «Аэро-ХИТ» – новое перспективное предприятие в Хабаровском крае в области развития беспилотных авиационных систем (БАС). Компания является резидентом ТОР «Хабаровск».

«В рабочих поездках мы смотрим весь ряд производимых на Дальнем Востоке беспилотных аппаратов, сравниваем модели с теми, которые применяются в зоне специальной военной операции. Это делается для того, чтобы, во-первых, максимально быстро перейти к массовому производству беспилотников со всеми комплектующими на Дальнем Востоке. Во-вторых, есть линейка характеристик, в которой надо конкурировать. Это переносимый вес, устойчивость, цена. Мы всё это проанализировали, показатели у данного предприятия неплохие», – сказал Юрий Трутнев.

На предприятии созданы современные условия производства, закуплено оборудование и сформирован запас комплектующих для выпуска нескольких модификаций мультироторного FPV-дрона «Велес». Текущие возможности предприятия позволяют выпускать до 300 дронов в месяц. Часть используется в зоне СВО. Ведётся работа по расширению производства, увеличению объёмов производства до 1 тыс. дронов в месяц.

Параллельно рассматривается расширение сотрудничества и промышленно-научной кооперации с китайскими партнёрами.

В перспективе планируется формирование на Дальнем Востоке комплексного научно-производственного центра развития беспилотных авиационных систем как военного, так и гражданского назначения.

В тот же день Юрий Трутнев ознакомился с ходом строительства спортивно-туристического комплекса «Хехцир». Это один из масштабных инфраструктурных объектов, который обеспечит развитие туристической отрасли края. Создаётся круглогодичный международный горнолыжный курорт на площади 360 га, в получасе езды от краевой столицы – города Хабаровска. Концепцией проекта предусмотрено восемь ключевых зон, которые позволят удовлетворить потребность в отдыхе как жителей, так и гостей региона, в том числе иностранных туристов.

В настоящее время завершается первый этап проекта, на реализацию которого инвестором АО «Центр инновационных технологий города Хабаровска» направлено более 1 млрд рублей. Запуск первой очереди СТК «Хехцир» запланирован на зимний сезон-2023/2024. В полную силу туристический комплекс должен заработать к концу 2028 года, а его пропускная способность составит 200 тысяч человек в год.